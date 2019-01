Megvan a kútba esett fiú holtteste

TOTALÁN, 08:51

Szombat hajnalban megtalálták a kútba esett Julen Rosello holtestét.

A mentőcsapat már leért a kút aljára, ahol megtalálták a kisfiú élettelen testét.

Mint ismert a kétéves Julen Rosello január 13-án egy nagyon szűk, 25 centiméter átmérőjű kútnyílásba esett bele. Országszerte virrasztást tartottak a gyermekért.

Korábban a mentést számos dolog akadályozta, és akadályozhatja még, ezért nem tudhatta a közvélemény, hogy várhatóan mikor fognak elérni hozzá a mentőcsapatok.

Az éjszaka csak kisebb robbantásokkal tudtak tovább ásni a bányászmentők. Az euronews-nak azt mondta a vezetőjük, hogy azért van nehezebb dolguk, mint egy bányában, mert itt sokkal keményebb a kő, amin át kell fúrniuk magukat. Azt is elmondta, hogy a kisebb robbantások nem veszélyesek, ezzel nyitják meg a földet, és lágyítják az anyagát.

A Twitteren is rengetegen szurkoltak a mentőalakulatnak, és annak, hogy a gyereket csodával határos módon még életben találják meg.

Really don’t know who made this one, but it made me cry... #julen #Totalan pic.twitter.com/9vlfzfGV4y