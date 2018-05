Megállíthatatlan az erőszakhullám Londonban

Az elmúlt hónapokban soha nem látott mértékű erőszakhullám söpört végig Nagy-Britannián, azon belül is elsősorban Londonon. A rekordszámú késelések és gyilkosságok miatt egyre többen követelik azt, hogy Sadiq Khan polgármester mondjon le pozíciójáról, aki azonban erre nem hajlandó.

Az előző hétvége sem maradt el anélkül, hogy valakit ne késeltek volna meg Londonban. Vasárnap délután négy előtt a Waterloo hídon, azaz a belváros kellős közepén történt a szörnyű támadás. A rendőrség beszámolója szerint nagy erőkkel érkeztek meg a helyszínre, a sérülthöz mentőhelikoptert kellett küldeni.

Fotó: AFP

Bár a kés az áldozat mellkasát érte, nem okozott életveszélyes sérüléseket"

– közölte a rendőrség.

Az Evening Standard című brit lap szerint mind az áldozat, mind az elkövető a húszas éveiben járhatott. Az egyik szemtanú a lapnak elmondta, döbbenten állnak az eset előtt, hihetetlen, hogy ilyesmi megtörténhet London központjában.

Ismét bebizonyosodott, hogy itt már nem vagyunk biztonságban"

– mondta.

A londoni rendőrség közleménye szerint egyelőre senkit sem tartóztattak le a támadással kapcsolatban.

Rémes statisztikák

A brit rendőrség honlapján megtalálható diagramok szerint évente körülbelül 2500-3000 erőszakos bűncselekmény történik. Ebbe beletartoznak a lőfegyverrel vagy késsel elkövetett rablások és gyilkosságok is.

Bár a bűnüldöző szervek emberei megfékeznék az erőszakot, erősen meg van kötve a kezük, mióta a város irányítását Sadiq Khan pakisztáni származású polgármester átvette Boris Johnsontól. Az utóbbi hónapokban több leépítés is volt a rendőrségnél, azonban a muszlim városvezető a felelősséget a kormányzatra hárította.

Sokakat megdöbbentett, mikor kiderült, a statisztikák szerint április közepéig több mint hatvan embert késeltek halálra. Az igazán nagy pofont viszont csak akkor kapták meg a londoniak, miután kiszivárgott, rosszabbak a bűnügyi statisztikák náluk, mint a bűnözéséről is méltán híres New Yorkban. A tavaly októberi bűnügyi statisztikák rámutattak, hogy London sokkal veszélyesebb, mint az amerikai nagyváros.

Mindkét városnak körülbelül nyolcmillió lakosa van, ám hatszor valószínűbb, hogy az embert kirabolják a brit fővárosban, és háromszor több nemi erőszak történik Londonban, mint New Yorkban.

A helyzetet Donald Trump is kommentálta, aki Twitter-oldalán csak annyit közölt, hogy a közbiztonság hanyatlása mögött minden kétséget kizáróan az iszlám radikalizmus áll. Az elnök kritizálta a muszlim polgármestert, Sadiq Khant is, aki viszont kitart a mellett a nyilvánvaló hazugság mellett, hogy London

a világ legbiztonságosabb nagyvárosa."

"Ne mondjuk el, ha az elkövető fekete"

A liberális The Guardian egy áprilisi véleménycikkben írt arról, hogy a bűnözők nagy része fekete és ezt a rendőrség közli is. A publicisztikát egy bizonyos Becky Clarke írta, aki az erőszakhullámért már-már a rendőrséget tette felelőssé. Azért hibáztatta a bűnüldözőket, mert nyilvánosságra hoztak olyan információkat is, amelyeket szerinte nem kellene, ilyen például az, hogy milyen az elkövető bőrszíne. Clarke nehezményezi azt is, hogy a rendőrség listát vezet a javarészt fiatal bevándorlókból álló csoportokról, akik rendszeresen "járőröznek" a negyedekben, valamint rettegésben tartják a helyieket. A szerző azt akarja elérni, hogy a rendőrség a jövőben ne vezessen listákat arról, milyen bandák uralkodnak a fővárosban.

Fotó: AFP

Pontosan a Clarke-hoz hasonló mentalitás az, ami elsősorban hozzájárult ahhoz, hogy idáig elfajultak a dolgok a brit fővárosban. Az, hogy valaki homokba dugja a fejét és nem veszi észre – vagy ami még rosszabb, nem akarja észrevenni –, hogy ilyen állapotok vannak Londonban, járul hozzá ahhoz, hogy még több bűncselekmény legyen.

A bandák lassan átveszik az irányítást

A brit fővárosban több no-go zóna is van. Ezeken a területeken a fiatal bevándorlókból álló bandák nagy területeket tartanak uralmuk alatt. Ezek az emberek rendszeresen megfélemlítik a helyieket, a nyílt utcán árulnak kábítószert és futtatnak lányokat. A megromlott közbiztonság és a statisztikák mögött egyértelműen az áll, hogy az elmúlt időszakban megtöbbszöröződtek a bandák közötti viták, melyeket végül érvek helyett fegyverrel rendeznek le.

Fotó: AFP

És megjelent a leszámolás egy újabb, brutálisabb fajtája: a sav. A támadás szörnyűsége végtelen egyszerűségében rejlik. Bárki be tud menni egy boltba, ahol hipót vagy egyéb más, erős savat vásárol, megkeresi áldozatát és ráfröcsköli, mellyel egy életre megnyomoríthatja embertársát.

Mindeközben Angliában: veszekedés után Husszein savval támadott Az eset még júliusban történt, Rahad Husszeint kedden ítélték tíz év letöltendőre.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy elítélték Rahad Husszeint, aki egy kisebb szóváltás után leöntette egy régi ismerősét, aki súlyos sérüléseket szenvedett, hiszen a vegyi anyag lemarta az arcáról a bőrt.

A brit bulvárlap, a The Sun közölt az év végén egy térképet arról, merre is történtek a savval történő leszámolások.

A térképen látható, hogy a közvetlen belváros, azaz a parlament és a Westminster kivételével szinte az összes kerületben történt már hasonló bűncselekmény. Ezért is érezhetik úgy a főváros lakói, nincs már nagyon olyan terület, ahova biztonságban kimehetnek sétálni.

És akkor ezek mellé megjelenik az Iszlám Állam is

London régóta a radikális iszlamizmus fészke. Csak 2017-ben négy olyan terrorcselekmény történt, amiért az Iszlám Állam felelős.

Március 22-én Khalid Masood a gyalogosok közé hajtott a Westminster hídon, majd kiszállt az autóból és leszúrt egy rendőrt. Negyvenen sérültek meg, a támadóval együtt hatan haltak meg.

Június 3-án ugyanúgy gázolásos terrortámadás történt, a London Bridge-en hajtott az arra sétálók közé egy furgon, benne három merénylővel. A gázolás után közeli éttermekbe és pubokba mentek le a merénylők, ahol több embert is leszúrtak. Azon a nyári estén nyolc ártatlan ember halt meg.

Augusztus 25-én a brit főváros rendőreinek egy dzsihadistát kellett letartóztatniuk, aki a közúti ellenőrzés során elővett egy kardot és azzal hadonászva fenyegette meg a rendőröket. Itt szerencsére nem halt meg senki, két rendőr szenvedett csak kisebb sérüléseket.

Szeptember 15-én az Iszlám Állam egyik londoni tagja egy házi készítésű bombát akart felrobbantani az állandóan zsúfolt metróban. Csak a szerencsén múlott, de egy meghibásodás miatt a szerkezet nem robbant fel, csupán füstölni és szikrázni kezdett. 18 embert kellett kórházba szállítani.

A főváros mecseteiben sokszor olyan imámok mossák át az oda látogatók agyát, akik teljesen egyetértenek az ISIS radikális ideológiájával vagy egyenesen tagjai a terrorszervezetnek. Ilyen volt az az Anjem Choudary is, aki legalább öt évig ül majd börtönben. Az ítélethirdetés azonban nem tudta demoralizálni Choudaryt, aki azt mondta, mindent meg fog tenni, hogy a börtönben radikalizálja a muzulmánokat.

Egy muszlim férfi, aki a gyűlöletével fojtott meg egy egész országot Mindössze öt és fél évet kapott az a hitszónok, aki az Iszlám Államot éltette a Nagy-Britanniában. Sokkal nagyobb probléma, hogy elmondása szerint a rácsok mögött radikalizálni fogja a többi rabot.

A polgármesterhez hasonlóan Choudary is Pakisztánból bevándorolt szülők gyereke. Az ő közreműködésével jöhetett létre az al-Muhajiroun nevű szalafista csoport, melyet közel húszévnyi tevékenység után 2005-ben sikerült betiltania a kormánynak.

A csoport elsődleges célja a saría jogrendszerének bevezetése volt Nagy-Britanniában. Ezek után több interjúban is szerepelt, amelyekben kivétel nélkül amellett állt ki, hogy ő egy kalifátust akar Nagy-Britanniában létrehozni, az ISIS fekete lobogóját akarja látni a Buckingham-palota és a brit parlament tetején.

A feltételezések szerint Choudary volt a terrorszervezet londoni magjának vezetője, ő döntött arról, ki és mikor utazzon Szíriába, hogy ott kiképzést kapjon egy esetleges terrortámadáshoz.

Egyelőre nem lesz komoly változás

Hiába történik szinte minden egyes nap valamiféle brutális merénylet Londonban, hiába követelik egyre többen Sadiq Khantól, hogy mondjon le, ő erre nem hajlandó. Továbbra is, konokul kitart amellett, hogy ő semmiféle hibát nem követett el, minden a legnagyobb rendben. Amennyiben nem történik valami változás, a polgármester kitölti mandátumát. Legközelebb 2020. május 7-én lesz polgármester-választás Londonban, addig egyelőre úgy tűnik, marad Sadiq Khan és vele együtt a rendszeres vérfürdők.