Kivonultak a hispán diákok egy amerikai gimnáziumból, mert nem akartak angolul beszélni

Újabb pofont kapott a népeket állítólag gond nélkül egységes nemzetté formáló, amerikai olvasztótégelyről szóló mítosz. A New Jersey államban működő Cliffside Park Gimnázium (Cliffside Park High School) legalább 100 spanyolul beszélő diákja tüntetőleg kivonult a tanórákról, miután az egyik tanárnő arra kérte az órán spanyolul beszélgető diákjait, hogy inkább "amerikaiul" beszéljenek, mert a sok amerikai katona nem azért hal meg külföldön, hogy nekik joguk legyen spanyolul beszélni a középiskolában.

Az USA lakosságának leggyorsabb ütemben növekedő etnikai és nyelvi csoportja a spanyol ajkúak 52-60 milliós közössége, akik egyre több jelét adják annak, hogy az ő esetükben nem működik az amerikai olvasztótégely.

A déli, Mexikóval határos államok közül több mára már hivatalos nyelvvé tette az angol mellett a spanyolt is, mivel a lakosság jelentős része egyáltalán nem, vagy csak nagyon alacsony szinten beszél angolul.

De az egyre növekvő számarányú latinók miatt az angol nyelv ismeretének a hiánya már messze nemcsak a déli államokban okoz problémákat, hanem például New Jersey államban is, amely sokáig klasszikusan az amerikai fehér középosztály egyik kizárólagos fellegvárának számított. A már New Jersey államban is egyre sűrűsödő nyelvi és etnikai problémákra hívja fel a figyelmet a legfrissebb amerikai iskolai botrány esete is.

Közel 100, többségében spanyol anyanyelvű diák vonult ki egyszerre a tanórákról a New Jersey-i Cliffside Park High School középiskolából hétfőn reggel, miután a diákok körbeküldtek egymásnak egy olyan mobiltelefonnal készült videofelvételt, amelyen az egyik tanárnő (Miss Amico) a spanyol helyett az angol nyelv használatára figyelmeztette őket – nem túl szerencsés szavakkal.

Az azóta például az nj.com által is közzétett videón az volt látható és hallható, hogy a középiskola tanára közli:

"(Amerikai) férfiak és nők harcolnak most is a világban, és nem azért harcolnak, hogy nektek jogotok legyen spanyolul beszélni. Ők azért harcolnak, hogy ti "amerikaiul" beszélhessetek. "

A videón ezután azt lehet látni, hogy a diákok elkezdenek zúgolódni a tanár megjegyzése miatt, majd rövid időn belül összepakolják a cuccaikat és kivonulnak a tanteremből.

A helyi amerikai sajtó által megszólaltatott spanyol anyanyelvű diákok szerint ők szeretik a középiskolájukat, de elfogadhatatlannak tartják, hogy egy tanár ilyen dolgokat mondjon nekik, ezért jogosnak gondolják, hogy tiltakozásképp kivonultak a tanórákról.

Arról nincs hír, hogy Miss Amico vajon miért említette az amerikaiul beszélni kifejezést az angolul beszélni kifejezés szinonimájaként.

Lehetséges, hogy a név alapján talán a tanár, Miss Amico is spanyol anyanyelvű eredetileg és ezért fogalmazott ilyen furcsán. Amerikai nyelv nincs, angol, spanyol, illetve más az amerikai kontinensen beszélt nyelvek viszont léteznek.