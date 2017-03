Kiderült az igazság: silányabb élelmiszereket hoznak ide a multik

Kettős mérce működik az európai élelmiszerpiacon, és ezt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) most lezárult átfogó hatósági élelmiszer-minőségi vizsgálata is megerősítette, alátámasztva a korábbi vizsgálat eredményét - közölte a földművelésügyi miniszter.

Fazekas Sándor elmondta, mintegy 100 termék mintáit vizsgálták a szakemberek, és a minták elemzése nyomán kiderült, hogy a multik nagy arányban gyártanak minőségileg silányabb, gyengébb termékeket Magyarországon, illetve szállítanak Magyarországra. Ezért is fontos, hogy ezt a témát a magyar állam és a Nébih kellő súllyal kezelje – közölte.

Hozzátette:

aggasztó, hogy a megvizsgált tételek 70 százalékánál kisebb vagy nagyobb minőségi eltérés volt tapasztalható a Nyugat-Európában forgalmazott termékekhez képest.

Ezek a minőségi eltérések szinte minden esetben a magyar fogyasztók kárára voltak tapasztalhatóak. Sok termék esetében már az érzékszervi különbségek is azonnal észrevehetőek, más termékeknél az analitika, a laboratóriumi módszerek segítenek az eligazodásban – jegyezte meg a miniszter.

Átvernek a multik

Visszatérő jelenségnek nevezte, hogy a magyar piacra kerülő termékeknél a multik silányabb, gyengébb minőségű összetevőket használnak fel, kevesebb a természetes alapanyag, több ízfokozót használnak. “Visszautasítjuk, hogy a magyar és a közép-kelet-európai vásárlók egyfajta élelmiszer-diszkrimináció áldozatai legyenek, visszautasítjuk, hogy a megkülönböztetés ebben a formában is megjelenjen” – mondta.

Jogos az a vásárlói igény, az az állami elvárás, hogy azonos termék, azonos márka, azonos minőségben álljon rendelkezésre Európa ezen térségében is – szögezte le. Ne csapjanak be bennünket, ezt a magyar álláspontot osztja több ország is, így a V4-ek, de például Görögország, Románia és Bulgária is – fogalmazott Fazekas Sándor. A vizsgálat eredményeit az illetékes uniós szerveknek fogják eljuttatni, és közösségi szintű szabályozást sürgetnek.