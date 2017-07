Kezdődik: saría-rendőrség rója Berlin utcáit

BERLIN, 22:58

Megérte az Európai Uniónak humanitáriusan viszonyulni a migránsokhoz, ők cserébe ugyanis közel-keleti viszonyokat teremtenek a német fővárosban – írja a Der Tagesspiegel.

A saría-rendőrség tagjai nem csak megfenyegetik, de nyíltan meg is támadhatják kiszemeltjeiket a főváros utcáin, akik többnyire csecsen nők. Nem ritka az sem, hogy súlyos sérüléseket szenvednek el az áldozatok, akiknek egyetlen bűnük, hogy nem követték szigorúan a Korán előírásait.

Fotó: AFP

A német lap egy videóra hivatkozik, amely május óta kering a csecsen közösség köreiben. Ezen egy pisztolyt a kamerába tartó, maszkos férfi látható, egy hang pedig a következőket mondja:

Muszlim testvéreim. Mindannyian tudjuk, hogy az Európában tartózkodó nők és férfiak hallatlan dolgokat cselekednek.”

A felvétel kifogásolja azt is, hogy a csecsen nők más etnikumú személyekkel is flörtölnek. A hang azonban ígéretet tesz arra, hogy „kijavítjuk a hibákat.”

A Koránra esküszünk, hogy ki fogunk menni az utcára. Ne mondjátok, hogy nem figyelmeztettünk benneteket!”

Fotó: AFP

Egy lettországi hírügynökségnek sikerült megszólaltatnia az egyik női áldozatot, aki arról mesélt, hogy az iszlamisták videóra vették, ahogy egy nem csecsen származású férfival sétál az utcán.

Később fel is keresték őket lakásuknál – a nő el tudott bújni a támadók elől, a férfi azonban nem volt ilyen szerencsés: több fogát is kiverték a kegyetlen támadók.

A saría-rendőrség akár olyan „áthágásra” is ugrik, mint például a német iskolákban való részvétel, ezeken a helyeken ugyanis szexuális felvilágosítást is oktatnak a tanulóknak, de előfordult olyan is, hogy egy nőt kifestett szeme miatt szóltak meg, hiába viselte a hidzsábot.

A rendőrség hosszan nem kommentálta az ügyet, mivel még "tartanak a vizsgálatok", ám becslésük szerint mintegy száz tagja lehet a saría-rendőrségnek.