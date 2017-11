Késsel támadtak meg egy konzervatív német politikust a migránsokkal zsúfolt városban

ALTENA, 09:58

A város polgármesterét egy kebabosnál érte a támadás.

Fotó: AFP

A nyugat-német város, Altena arról híresült el, hogy a kelleténél is több migránst fogadott be. A tartományokra kiszabott kvóta felett is beengedte a migránsokat a város polgármestere – írja a DW.

A CDU-s politikust hétfő este kórházba szállították, miután egy helyi kebabosnál valaki megtámadta egy késsel. A helyi média információi szerint Andreas Hollstein már ki is jött a kórházból. A torkánál szenvedett vágásos sérüléseket.

Örülök, hogy életben vagyok – mondta az 57 éves politikus a Lokalstimme német híroldalnak.

Észak-Rajna-Vesztfália miniszterelnöke, Armin Laschet politikai indíttatású támadásnak nevezte az eseményeket.

A WAZ német híroldal szerint a támadó ittas volt, és megkérdezte Hollsteint, hogy ő a város polgármestere-e, mielőtt megtámadta volna. A tettes állítólag elégedetlen volt a németek migrációs politikájával.

Észak-Rajna-Vesztfáliában nincs helye a gyűlöletnek és az erőszaknak. A sokszínűség a mi tartományunk fő jellegzetessége"

– mondta a tartomány miniszterelnöke a támadást követően.

Németországba a Willkommenskultur nevében csak 2015-ben közel egymillió migráns érkezett ellenőrizetlenül.