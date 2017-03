Interjút adott az Indexnek Gyucsány legnagyobb magyarországi propagandistája

Az Index interjút közölt a függetlenobjektív Mészáros Antóniával, aki a "BBC-nél tanulta meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás alapelveit, amelyeket itthon a köztévének is képviselnie kellene, de nem teszi" - mondta ki Sixx az ítéletet. Mészáros erről a független, objektív hozzáállásról többször is beszélt az interjúban. A műsorvezető hölgy magyarországi karrierje akkor indult be igazán, amikor leforgatta az Egy válság vágóképei című, "dokumentarista stílusú" műsort, amely a gyurcsányi propaganda hazai magasiskolája. A pletykák szerint a film láttán még Gyurcsány közvetlen kollégái is csak fogták a fejüket.

Mészáros Antónia karrierje akkor indult be igazán a köztévénél, amikor 2006-ban leforgatta az Egy válság vágóképei című dokut, amely az alákérdezés magasiskolája. Függetlenségnek és objektivitásnak nem sok nyomát látni benne.

Csütörtök reggel a Margit-szigeten találkozunk a miniszterelnökkel. A szokásos futóköreit fejezi be éppen, amelyekről a feszült helyzet dacára sem mondott le"

– hangzik el még a műsor elején.

Mészáros: Szeptember 17-e óta többen-kevesebben jönnek ide futni Önnel?

Gyurcsány: Ugye ez megosztja azért az embereket: akik szeretnek azok most még jobban, és futás közben bekiabálnak, hogy "nehogy feladja, az istenért sem". Akik meg nem kedvelnek, azok most még jobban nem kedvelnek.

Ilyen és ehhez hasonló kedélyes beszélgetéssel találkozhatunk a műsor során. Néhol még a 24 című akciósorozatban hallható hanghatás és egy hasonló vágókép is bejön: fogy az idő, telnek az események, hamarosan lejár az ellenzéki ultimátum. A hazai akciódokumentarista irányzat egyedüli és páratlan darabjával van dolgunk.

Miközben az országban forrnak az indulatok, a helyzet pattanásig feszül és a válság szaga úgy terjeng a levegőben, akár az esőé egy felhőszakadás előtt, Mészárosnak sikerült egy igazán objektív kérdést intéznie Gyurcsányhoz:

Egy nap hányszor néz ki az ablakon?"

Az Indexes interjúban szintén sugárzik a műsorvezetőről a függetlenség és az objektivitás.

A 2010-es Orbán-interjúval kapcsolatban elmondta:

"De a kérdések nem voltak sértőek vagy a szakmailag indokoltnál konfrontatívabbak, egyszerűen csak megkérdeztem, amit akkor éppen kellett, és nem foglalkoztam a kormánypárti elvárásokkal. Úgy viselkedtem, ahogy azt a BBC-ben, a pályám elején megtanították nekem" – szabadkozott a műsorvezető, akit a pletykák szerint egy Orbán Viktorral készített interjú miatt rúgtak ki a köztévétől, igaz, hetekkel később.

Az pedig nem volt kérdés, hogy én túl szuverén vagyok ahhoz, amit a köztévével terveztek" – mondta a műsorvezető a 2010 utáni időszakra vonatkozóan, de azért a Gyurcsánynak való alákérdezéshez már nem volt túl szuverén.

Itt is volt kedvenc kérdésem:

Index: Mennyire volt annak idején a magyar köztévé BBC-kompatibilis?

Mészáros: Amikor én elkezdtem ott dolgozni, morális szempontból még nem volt gond.

Érdemes megnézni ezt a csodás kis filmet és azután elmélkedni a morális szempontokról.

Az Egy válság vágóképei a magyarországi propagandaipar egyik legnagyszerűbb teljesítménye.

Az már csak hab a tortán, hogy egyes jelenetekben Mészáros kocsányon lógó szemekkel és kacérnak tűnő mosollyal néz Gyurcsányra. Hogy mindez mit jelent, vagy jelent-e valamit, azt nem tudom.

De a parlamenti folyosói pletykák szerint Gyurcsány legközelebbi tanácsadói fogták a fejüket, miután az akkori köztévé leadta a fentebb látható filmet.