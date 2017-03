Ilyen nincs: Svédországban börtönőrök lesznek a migránsokból

STOCKHOLM, 11:28

A svéd kormány még mindig képes sokkolni, ha migránsügyről van szó. A legújabb ötletük az, hogy az országba frissen érkezett menedékkérőket börtönőröknek képezik ki. Alig várjuk a híreket a radikalizált börtönőrökről.

A svéd kormány továbbra is tárt karokkal várja az illegális bevándorlókat. A skandináv ország legújabb tervei szerint programot indítanának, melynek keretében az országba frissen érkezett bevándorlókat börtönőrnek és egyéb kisegítőnek képeznék ki. Összesen 450 embernek kínálnának hasonló pozíciót. Morgan Johansson igazságügyi miniszter a hétvégén bejárta a mariefredi börtönt, ahol Mohamed Gulied igazgató körbekísérte a politikust. Az intézményben jelenleg két iraki menedékkérő dolgozik. Khaled Taha és Dheyazan Sadeq az intézményben svédül tanul, és itt képzik ki őket a börtönőri hivatásra.

A büntetés-végrehajtási intézmény projektmenedzsere, Helena Lönnkvist szerint a gyakornokokból példakép válik majd idővel, és bízik benne, hogy a migránsoknak annyira megtetszik a börtönélet, hogy a továbbiakban is ott kívánnak majd elhelyezkedni.

Toboroznunk kell és ez egy remek módszer arra, hogy új munkatársakat szerezzünk. Bízok benne, hogy több és több migráns csatlakozik majd hozzánk"

– mondta Mohamed Guiled, az intézmény vezetője.

Fotó: AFP

Nem valószínű, hogy a gyakorlatot a többi európai országban is átveszik, mivel a kontinens többi börtönében az utóbbi években drasztikusan megemelkedett azoknak a száma, akik az iszlám radikális ágában hisznek. Több terroristát is a börtönökben élő hittérítők radikalizáltak – írja a Breitbart.

Nick Hardwick, a brit börtönök korábbi főfelügyelője 2015-ben egy interjúban kifejtette, hogy a börtön egy csatorna a radikális iszlám hittérítők számára. Több nagy-britanniai börtönben is a szigorú, elnyomó iszlám jog, a saría alapján élnek az elítéltek. Egy 2006-os jelentés szerint a svéd börtönökben is nagymértékben terjed a radikális iszlám, ezért is meglepő, hogy az iszlamisták felügyeletét migránsokra bízzák.