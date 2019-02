Ilyen az, amikor a haladókat arcul csapja a valóság

Angliában egy olyan iskolában szerették volna az LMBT-közösségről oktatni a gyerekeket, ahova szinte csak muszlim diákok járnak. Nem sült el jól a dolog.

Több mint négyszázan írták alá azt a petíciót, amelyben arra kérik a vezetőséget, hogy hagyjanak fel annak a tantárgynak az oktatásával, amelynek keretein belül a homoszexualitásról tanítják a gyerekeket.

A "No Outsiders In Our School" (Nincsenek kívülállók az iskolánkban) elnevezésű program az LMBT-közösség egyenlőségét hirdeti, valamint a homofóbia ellen harcol. Az óra keretein belül egyébként szó esik a faji és vallási egyenlőségről, de a diákok tanulnak a leszbikusokról, a homoszexuálisokról, a biszexuálisokról és a transzneműekről is. A program keretein belül például az 5-11 évesek könyvet olvasnak az azonos neműek házasságáról.

Több muszlim szülő inkább kivette az iskolából a gyerekét.

Fotó: AFP

Andrew Moffat, a birminghami Parkfield Community School igazgatóhelyettese azt mondta, hogy a tantárgy oktatása miatt már meg is fenyegették. Moffatot – aki egyébként maga is homoszexuális – a dühös szülők az iskola előtt várták.

A gyerekeknek azt mondják, hogy rendben van, ha meleg vagy – mondta Fatima Shah, az egyik szülő, aki ki is vette a 10 éves lányát az iskolából az óra miatt, de a fiatal lány azóta már visszatért oda. Majd hozzátette: az iskolába járó gyerekek 98 százaléka muszlim. Tiszteljük a brit értékeket, de a probléma az, hogy ő (Andrew Moffat) nem tiszteli a mi erkölcsünket.

Moffat azonban másképp látja a dolgokat. Egyes iskolákban vannak olyan gyerekek, akiknek két anyukájuk van. Azt szeretnénk, ha minden gyerek tudná Birminghamben, hogy ez a család is normálisnak számít, és ezeket a családokat is elfogadjuk és szívesen látjuk az iskolánkban – mondta.

A haladók azt hiszik, hogy az Európába érkező muszlimok majd olyan toleránsak lesznek mindenkivel, mint ahogy velük bánnak a migránssimogatók, ám sorra kapják a pofonokat.