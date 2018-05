Így árulják német útleveleiket a migránsok

A britek is katonákat küldenek az afgán pokolba

Az Amerikai Egyesült Államok után Nagy-Britannia is úgy dönthet, hogy katonákat küld Afganisztánba. Csakhogy most már nemcsak a síita tálibokkal kell felvenni a küzdelmet, hanem a Szíriából és Irakból elszökött dzsihadistákkal is.