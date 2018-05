Hétfőnként és szerdánként nőnek érezte magát, ezért a női listán akart indulni

Nagy-Britanniában a tervezett, új törvények szerint mindenki maga választhatja majd meg a nemét. A törvény még nem lépett érvénybe, azonban a tervezett szabályozás mindinkább beszivárog a nagyobb szervezetekbe. Egy ilyen esetet akart demonstrálni a Munkáspárt egyik tagja, aki egy nők számára meghirdetett pozícióra jelentkezett pártjában, amelyet arra hivatkozva pályázott meg, hogy "hétfőnként és szerdánként" nőnek érzi magát.

A baloldali brit Munkáspárt az utóbbi időben mindinkább azonosul azzal a nézettel, hogy az emberek maguk dönthetik el a saját nemüket. Hogy ez az elképzelés mennyire abszurd, arról korábban már írtunk a börtönök kapcsán.

David Lewis egy másik példán akarta bemutatni, hogy milyen visszaélésekhez vezethet az a gyakorlat, ha már csupán bemondásra dől el, hogy valaki milyen nemű. A visszaélés lehetőségét felfedő politikust felfüggesztették pártjában. Mielőtt elmeséljük Lewis történetét, érdemes röviden felidézni, hogy mire is készül Theresa May konzervatívnak nevezett kabinetje.

Új szövetségesek

A Nagy-Britanniában igen erős transznemű lobbinak komoly engedményeket sikerült kicsikarnia a miniszterelnöktől.

Ez főként amiatt történhetett, hogy Theresa May konzervatív pártja nincs jó állapotban. A konzervatívok a történelmi Brexit-népszavazás után úgy érezték, hogy nincs elég képviselőjük a parlament fontosabb részében, az Alsóházban ahhoz, hogy átverjenek egy Brexit-megállapodást az EU-val. Ezért akkoriban logikusnak tűnő döntést hoztak: előrehozott választásokat írtak ki 2017-ben. A konzervatívok magabiztos, két számjegyű fölénnyel vezettek a Munkáspárt előtt, és ez a helyzet azzal kecsegtetett, hogy egy erős parlamenti többséggel a hátuk mögött olyan kilépési megállapodást köthetnek az EU-val, amilyet csak akarnak.

Ám mindez a választás napján megdőlt. A kampányban elkövetett kapitális hibák és az ellenzéki Munkáspárt előretörése miatt Theresa May pártja 317 helyet tudott megszerezni a 650 fős parlamentben, amivel csak kisebbségi kormányt tudott alakítani. Ez egy vereséggel felérő győzelem volt. (A Munkáspárt 262 mandátumot szerzett, 30-al többet, mint az előző választáson). May csak a Skót Nemzeti Párttal kötött megállapodása miatt tudott és tud azóta is kormányozni.

Ez a helyzet arra kényszerítette a miniszterelnököt, hogy új szövetségesek után nézzen, és talán szemet vetett a balos a szavazókra is. Akárhogy is történt, a transznemű közösség jobban járhat May konzervatív kormányával, mint bárki mással eddig.

A miniszterelnök ősszel részt vett egy transz díjátadó ünnepségen, amelyen kifejtette, hogy készülőben van egy olyan új törvény, amely nem köti orvosi beavatkozáshoz a nemváltást, mindenki maga határozhatja meg a nemét a jövőben. Szavai szerint a terve: to allow individuals to self-declare their gender.

Az eredeti, 2004-ben elfogadott Gender Recognition Act biztosítja mindenkinek a jogot arra, hogy olyan nemű legyen, amilyen csak akar és ezt megváltoztathatja a születéskor készült papírjaiban is. Ám vannak feltételek, például az, hogy a választott nemében kell élnie két évig, valamint orvosi vizsgálat is szükséges. Egy új szabályozás ezeken a feltételeken lazítana.

Mondom, csaj vagyok!

A lazább szabályozás a Munkáspártban már dívik és ezt próbálta kihasználni David Lewis. A politikus egy helyi pozícióra pályázott volna Basingstoke-ban, a Munkáspárt helyi szervezetében. Ám mivel csak nők számára volt meghirdetve az állás, ezért azt mondta, hogy ő nő.

David Lewis. Mestertroll.

Szerdánként reggel 6:50-tól körülbelül éjfélig, amikor lefekszem, nőnek érzem magam"

– nyilatkozta a férfi az esetről. A döntését azután hozta meg, hogy a Munkáspárt legfelsőbb testülete bejelentette, hogy elkötelezi magát amellett, hogy tagjai bemondás alapján választhassák meg nemüket.

Lewis a Spectator magazinnak nyilatkozva elmondta, hogy a kérelmét el is fogadták a pártközpont új határozatára való tekintettel.

A nőiességemet azon keresztül fejezem ki, hogy azt mondom: én egy nő vagyok, legalábbis most épp az vagyok és szerdánként is. A külsőmön nem szoktam változtatni. A nevemet is megtartom, valamint a férfi névmásokat is. Ugyanazokat a ruhákat viselem, mint a hét többi napján. A szakállamat is megtartom. Szeretem a szakállam nőiességét"

– adott nem mindennapi nyilatkozatot Lewis a magazinnak.

Elmondta, hogy mindezzel azt akarta megmutatni, hogy milyen visszás helyzeteket teremthet, ha valaki bemondásra döntheti el a nemét és más nem számít.

A párt azonnal reagált az eseményekre és felfüggesztette a jelölt párttagságát és kizárta az indulók sorából, így nem mérkőzhet meg a tisztségért – más nőkkel.

A liberális Independentnek nyilatkozva a Munkáspárt elmondta, hogy elkötelezettek abban, hogy továbbra is fenntartsák a szabályt.

Van is transzszexuális nő, aki elnyert egy helyi tisztséget a Munkáspártban Rushcliffe és Melton körzetében. Heather Peto szerint folyamatosan támadják a Munkáspártot a szabályozás miatt, Lewis akcióját is ilyen támadásnak minősítette.