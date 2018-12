Hamarosan megismerhetjük a Hold sötét oldalát

Gazsi Gizella jósnőnél jártunk, aki hétéves kora óta "lát", vagyis érzékel természetfeletti energiákat. Tenyérből, gömbből és ingából is jósol. Az Európát fenyegető migránsáradatot már 2012-ben látta, ahogy azt is, hogyha pár éven belül nem állítják meg őket, végzetes következményekkel kell szembenéznünk. Most azt jósolja, hogy idegen erők akarnak beavatkozni Magyarország belügyeibe. A jósnő szerint erősnek kell maradni, és nem szabad engedni a külső erőknek. A 2018-as év a tervek megvalósításáról szólt, a 2019-es pedig a kemény munka gyümölcsének learatásáról.

A jóslatai korábban bejöttek, talán érdemes lenne most is figyelnünk rá.