Elnézést kellett kérnie a hercegnőnek, mert "rasszista" melltűt viselt

Eddig senkinek sem volt baja a melltűvel, de most hirtelen rasszista lett.

Kent hercegnője egy ebédre menet rasszista brosst viselt, ezért kénytelen volt elnézést kérni az angol királyi család tagja - írja a The Guardian.

Michael hercegnő egy aranyozott szerecsent tűzött a ruhájára az ebédnél, ahol jelen volt Harry herceg jegyese is, Meghan Markle. Az amerikai színésznő már többször beszélt arról, hogy milyen nehézsége akadtak az életben, amiért anyja fekete az apja pedig fehér.

