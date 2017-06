Elbúcsúzhatnak a gyereküktől azok a szülők, akik nem fogadják el csemetéjük új genderét

TORONTO, 09:58

A liberális Justin Trudeau által vezetett Kanadában ugyanis nemrég fogadtak el törvénymódosítást, miszerint Ontario tartományában már abúzusnak számít az, ha a szülők nem veszik figyelembe a gyerekük által kitalált új genderüket.

A módosítás a gyermekek, fiatalok és családok jólétéről szóló törvény egyik passzusát érinti, amely eddig is azon gyermekek jogait védte, akik vagy a családjuk, vagy bármilyen törvényes gondviselőjük oltalmát élvezik. A törvény természetesen magába foglalja azokat a szankciókat is, amelyeket a gondviselők hátrányára hozhat az állam, amennyiben azok nem megfelelő módon bánnak gyermekükkel. A legszigorúbb szankció – ahogyan Magyarországon is – pedig nem más, mint a gondviselői státusz felfüggesztése vagy megszüntetése, magyarán az állam közbeavatkozik és áthelyezi a gyermeket egy alternatív közegbe.

Csakhogy az ontariói módosításnak köszönhetően abúzusnak számít mostantól az is, ha a szülők vagy gondviselők egész egyszerűen nem hajlandóak elfogadni gyermekük által kitalált új genderüket. Ez pedig a törvény szerint – szélsőséges esetben – akár a gondviselői státusz felfüggesztéséhez, megszüntetéséhez is vezethet. Ugyanúgy, mintha kiderülne, hogy rendszeresen verik a gyereket otthon. Logikus, nem?

Érdemes megjegyezni, hogy a tartományi törvényhozást jóváhagyó testület feje az a Kathleen Wynne, aki nyíltan vállalja leszbikusságát.

A törvénymódosítást pedig azzal indokolták, hogy a gyermekek által szabadon megválasztott gender hozzátartozik az alapvető emberi jogokhoz, melyeket biztosítani kell a csemetéknek is, hiszen az államnak fontos, hogy elsősorban a gyermekek érdekeit, jogait tartsa szem előtt. Kritikusok szerint ez lényegében egy állami agresszió, amely azokat a családokat érinti, melyek nem értenek egyet az egyre durvuló LMBTQ-s propagandával és lobbival.