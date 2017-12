Ejtették a vádat a migráns ellen, pedig megerőszakolt egy tízéves lányt

Azt még nem lehet tudni, hogy ami most a szemünk előtt zajlik az Angela Merkel csöndes agóniája, vagy átmeneti "üzemzavar", amit egy esetleges nagykoalíciós megállapodás kiküszöböl. Az viszont már biztos, hogy mind az Uniópártok és ezzel együtt a vezetés is megrendült, Horst Seehofer minden valószínűség szerint - idő előtt - távozni kényszerül. Azt már az érintettek is tudják, hogy a tragikus migrációs válságkezelés az egyik ok, amiért a választóik büntették, és amelyből fakadóan egyre nő a bevándorlás-ellenes AfD népszerűsége. Nagy dolgok készülőben...