Egyre több a késelés Németországban

BERLIN, 11:28

Egyre jobban növekszik a késsel elkövetett bűncselekmények száma Németországban. Ezzel párhuzamosan egyre több az ilyen jellegű bűncselekményt elkövetők között a fiatal, és egyre több áldozat pedig nő. Hogy van-e összefüggés az évi 1 millió befogadott migráns és e statisztika között? Valószínűleg igen.

Fotó: AFP

Bár a liberálisok váltig állítják, hogy az Európa-szerte egyre gyakoribb terrortámadásokhoz, gyilkosságokhoz, nemi erőszakokhoz semmi közük nincs a tömegével érkező migránsoknak, mégis félelmetes mértékben nő a késeléses gyilkosságok és a nemi erőszakok száma azokban az országokban, ahova tömegével érkeznek migránsok, míg például itthon egyáltalán nem jellemző ezen bűncselekmények számának kritikus emelkedése. Liberális gondolkodással tehát egyértelmű, hogy nemcsak a tolerancia és jófejség miatt kellene lebontani a kerítést, hanem még mi is jól járnánk, ha kontrollálatlanul engednénk Brüsszel migrációs politikájának.

Az egyébként is súlyos problémákat tetézi a migránsok által elkövetett bűncselekményekkel szemben mutatott engedékeny bírósági rendszer is, ami még a súlyos bűncselekmények esetében is sokszor enyhén szólva elnéző. Többször előfordult már, hogy a késelésért vagy pedofil erőszakért őrizetbe vett gyanúsítottat a rendőrségi vagy bírósági meghallgatás után szabadon engedték.

Nemrég egy egykori svéd rendőr számolt be arról, milyen elképesztő módon kell elhallgatni a migránsbűncselekményeket, majd úgy tenni, mintha a tömeges bevándorlásnak semmilyen negatív hatása nem lenne.

Közel 1700 késeléses bűncselekmény történt Németországban 2017-ben öt hónap alatt. Ez havi több mint 300 bűncselekményt jelent, ami naponta több mint 10 ilyen esetről árulkodik!

Angela Merkel döntésének köszönhetően közel 2 millió migráns érkezett Németországba az elmúlt években, ezalatt 600 százalékkal nőtt az ilyen típusú bűncselekmények száma.

(Gatestone Institute)