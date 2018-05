Egyházi vezetőkre támadtak az ellenzéki tüntetők a Kossuth téren

Három református egyházvezetőt a rendőröknek kellett kimenekíteni az Országgyűlés keddi alakuló ülése után, mert az ellenzéki tüntetők többször leköpték, lökdösték és sértegették az általuk politikusnak vélt, köztiszteletben álló személyeket.

Kedd este jelent meg a Magyarországi Református Egyház honlapján a hír, miszerint a rendőröknek kellett kimenekíteni Szenn Pétert, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspökét, Huszár Pált, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnökét, valamint Gér Andrást, az egyház zsinati tanácsosát az ellenzéki tüntetők agressziója miatt.

Nem vagytok magyarok! Szégyelljétek magatokat! Mocskos hazaárulók! Gyilkosok!”

– ordították a kormányellenes tüntetők az egyházvezetőknek a honlap beszámolója szerint.

Tüntetők a Kossuth téren Fotó: Kozma Zsuzsi

Az eset kapcsán a reformatus.hu-nak a 76 éves egyetemi tanár, műfordító Huszár Pál arról beszélt, hogy megviselték a történtek, de mindenekelőtt hálás Istennek, hogy ép bőrrel megúszták az incidenst.

Közeledem a nyolcvan év felé, de még nem fordult elő soha, hogy készenléti rendőrök menekítsenek ki egy épületből. […] A gazembertől a csalóig mindennek lehordtak minket, de mi nem szóltunk vissza senkinek. Hála Istennek mellettem volt két fiatalember, Szenn Péter püspök úr és Gér András zsinati tanácsos úr; összekapaszkodtunk mind a hárman, és vigyáztak rám, nehogy fellökjenek”

– mondta a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke, aki hozzátette, hogy nem szeretne semmi rosszat mondani a tüntetőkről, de számára úgy tűnt, mintha arra játszottak volna, hogy kiprovokáljanak egy pofont a rendőröktől.

Mindannyian méltatlannak éreztük a helyzetet, hiszen annyi ocsmányságot zúdítottak ránk, anélkül, hogy tudták volna, kik is vagyunk valójában”

– nyilatkozta Huszár Pál, aki szerint most mindannyian leckét kaptak abból, hogy a demokrácia keretei között mi mindent meg lehet tenni.

Az ellenzéki tüntetők által elkövetett gaztettről Gér Andrást is megkérdezték, aki arról számolt be, hogy a demonstrálók lökdösték és többször is leköpték őket:

Szenn Péter püspök úr bocskait viselt, ez különösen irritált néhány tüntetőt, akik többször is megköpdöstek minket.”

Gér András szerint mindez különösen szomorú annak fényében, hogy Huszár Pál egy idős, köztiszteletben álló egyházi vezető, egyetemi tanár, aki mindig büszke volt magyarságára és sokat tett ezért az országért; Szenn Péter pedig egy ötgyermekes családapa, aki a horvátországi református magyarok lelki vezetője.

A három egyházvezetőnek a rendőrök éberségének köszönhetően nem esett nagyobb baja, így rendőri biztosítással egy taxiba ülve elhagyhatták a helyszínt.