Egy videó, mely tökéletesen megmutatja, milyen állapotok uralkodnak Londonban

Ahogyan arról korábban többször is, részletesen beszámoltunk, rengeteg a probléma Londonban, elsősorban a közbiztonsággal. A bűnözés soha nem látott mértékben növekszik, az utcákat pedig ellepték a sokszor maguknál fegyvert hordó fiatalokból álló bandák.

Pénteken került nyilvánosságra az a felvétel, melyen az látható, hogy egy fekete férfi a biciklijével halad a dugóban, majd meglátja egy Volkswagenben az egyik ellenségét. Ekkor megáll, biciklijét maga mellé dobva pedig előránt egy hosszú kést.

This is some scary footage. A man wields a huge knife on London Road, Croydon at around 5pm yesterday. Victim seen running for his life. Happy to say no one injured. No arrests made. Call police on 101 if you recognise the man pic.twitter.com/2nP8MRvzkM