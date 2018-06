Egy kisbusz a fesztiválozók közé hajtott Hollandiában

Egy ember meghalt, többen megsérültek.

A Pinkpop holland zenei fesztivál kempinghelyiségéhez közel emberek közé hajtott egy fehér kisbusz hajnali 4 órakor. A fesztiválozók éppen a koncertről tartottak hazafelé. Egy ember meghalt, három pedig megsérült.

A sofőr elmenekült a helyszínről.

A hatóságok a helyszínelés idejére lezárták a környéket.

Rond 04.00 uur aanrijding tussen busje met vier personen op de Mensheggerweg in #Landgraaf. Er zijn drie personen zwaargewond en een persoon is hierbij overleden. Weg blijft voorlopig afgesloten in verband met technisch onderzoek politie. Het betrokken busje wordt nog gezocht.