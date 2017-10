Demeter Márta azt hiszi, hogy kizárták egy bizottság üléséről, pedig annak nem is a tagja

Az LMP volt szoci képviselőnője, Demeter Márta gondolt egy merészet, és telekürtölte a ballib sajtót azzal a hazugsággal, hogy őt felháborító módon kizárták a nemzetbiztonsági bizottság üléséről. Ezzel szemben viszont az az igazság, hogy azért nem vehetett részt a bizottság zárt ülésén, mert azon a minősített adatok miatt csak a bizottság tagjai - köztük az LMP-s Szél Bernadett - lehetnek jelen.

Demeter Márta, az LMP legújabb országgyűlési képviselője nem vehetett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának csütörtöki ülésén, mert a bizottság fideszes többsége indoklás nélkül kizárta, amikor Zaid Naffa ügyéről akarta kérdezni a bizottságot.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Így szólt a valósággal köszönőviszonyban sem lévő ballib média, többek között a Hír TV beszámolója, amiből azonban egy szó sem volt igaz.

Mégpedig azért, mert, mint ahogy azt Németh Szilárd, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának a tagja is elmondta az ATV reggeli műsorában:

Demeter Márta hazudik az ügyben. Az LMP-s képviselő nem azért nem lehetett jelen a nemzetbiztonsági bizottság zárt ülésén mert kizárták őt, hanem azért mert nem tagja bizottságnak, így nem volt jogosultsága ott lenni. Vannak szabályok, amit Demeter Mártának, az LMP-nek és Szél Bernadettnek is be kell tartania."

Németh Szilárd azt is elmondta, hogy amit Demeter Márta a sajtóban közölt az ügyről, az azért is érthetetlen, mert a nemzetbiztonsági bizottságnak egyébként van egy LMP-s tagja, Szél Bernadett személyében, aki így jogosult részt venni a bizottság zárt ülésén is.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Fidesz alelnöke szerint összességében pedig egyáltalán nem igaz az, hogy nem kérdezhetett az LMP képviselője az általa preferált Zaid Naffa-ügyben, mivel a bizottsági ülés nyílt részén egy órán keresztül csak ezt tette.

Németh Szilárd úgy vélte, hogy Demeter Mártáék egyébként egész egyszerűen "piacikofa-lármát" akartak csinálni a nemzetbiztonsági bizottság üléséből, azzal, hogy egy semmilyen nemzetbiztonsági jelentőséggel bíró ügyet erőltettek a sajtó előtt, mint bizottsági témát.

A parlament működését szabályozó házszabály szerint: A bizottsági ülések 2012 áprilisa óta már nemcsak a sajtó, hanem – a bizottság elnöke által meghatározott létszámban – bármely érdeklődő számára nyilvánosak. A bizottság zárt ülést rendelhet el minősített, illetve személyes adat, üzleti titok vagy törvény által védett más adat védelme érdekében. (Jellemzően zárt ülésen tanácskozik például a nemzetbiztonsági, illetve a mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottság.) A bizottsági ülésekről szó szerinti jegyzőkönyv készül, amely – a zárt ülések jegyzőkönyveinek kivételével – az Országgyűlés honlapján minden érdeklődő számára hozzáférhető.