Bíróság elé kerül a migránssimogatók hőse

Mint már korábban megírtuk, a hatóságok vádat emelnek Elin Ersson ellen. A nő pere február negyedikén kezdődik.

Elin Ersson akkor vált a balliberálisok hősévé, amikor felszállva egy repülőre 2018 júliusában megakadályozott egy kitoloncolást. A Göteborg-Isztambul járaton ugyanis információi szerint két, kitoloncolásra ítélet afgán migráns utazott – volna. Végül kiderült, hogy csak egy migráns utazott a repülőn.

Ersson felállt a helyéről, így hiába kérlelték az utasok és a személyzet, a gép nem indulhatott el. Végül őt is és a migránst is leszállították. A lány tette azért lett ismert, mert videóra vette a telefonjával a jelenetet.

Elin Ersson egy "FCK NZS" pólóban aktivistáskodik.

Az eset után Ersson a migránssimogatók hősévé vált, de végül a lány mindkét "védencét" kitoloncolták. Az is kiderült, hogy az általa védelmezett afgán migráns rendszeresen verte a kislányát és a feleségét, ezért is kellett elhagynia az országot.

Ersson ügyét a Göteborgi Kerületi Bíróság fogja tárgyalni, a repülésbiztonsági törvény megszegésével vádolják – írja a Deutsche Welle.

A legérdekesebb a feljelentők személye – ugyanis több is volt. Sem a Turkish Airlines, sem a repülőtér nem jelentette fel Erssont. A legtöbben azok közül jelentették fel a rendőrségen, akik az elő Facebook-videóját nézték, vagy akik olvastak Ersson ügyéről. De többen felnyomták a gépről is, amelynek el kellett halasztania az indulását.

A cselekedetei sokakat zavarba ejtettek, zavartak, vagy aggódásra késztette őket. Számos utas igen dühös volt"

– nyilatkozta James von Reis ügyész. Hozzátette: amennyiben elítélik, akkor Erssonnak pénzbüntetést kell fizetnie, vagy 6 hónapnyi börtönbüntetést is kaphat.

A német lap Erssonról és a svédországi helyzetről is csinált egy rövid videóösszeállítást. Ebben az utca emberét is megkérdezték, hogy mi a helyzet a bevándorlással Svédországban. Csak két véleményt vágtak be, de egyik sem volt túl kedvező a bevándorláspártiak számára.

Az egyik svéd férfi szerint

a következő kormánynak meg kellene állítania a migrációt!"

Egy másik már óvatosabban fogalmazott, azt mondta, hogy

azokat a fiatalokat kitoloncoljuk, akikre otthon halálbüntetést vár. Ám mindenféle gyanús figurát befogadunk"

– kritizálta a svéd bevándorlási rendszert az utca embere.

Az anyagban látható egy jobboldali svéd politikus is, aki elmondta a véleményét Ersson ügyéről.

Svédországban a deportálásról szóló döntést a bíróság hozza meg, nem pedig politikusok. Éppen ezért, ha egy civil, vagy bárki beavatkozik a bíróság ítéletének végrehajtásába, akkor az akadályozza a törvényt"

– mondta David Josefsson, a Moderaterna Párt politikusa.