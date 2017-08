Barcelonában imádták a migránsokat és gyűlölték a turistákat

BARCELONA, 11:28

Európa legnagyobb turistaparadicsomában meglehetősen ellentmondásosan ítélték meg a turistákat, de velük ellentétben imádták a migránsokat, legalábbis ezt támasztja alá az a több százezres tüntetés, amelyet a migránsok befogadásáért tartottak.

A 13 halálos áldozatot követelő muzulmán terrortámadás előtt csillogó szemű pastu, palesztin és más terrorgyanús népségekkel karonfogva a barcelonai baloldali és liberális fiatalok felvonulást szerveztek a migránsok befogadásáért.

A régebbi tudósítások szerint a tüntetők sürgették a madridi kormányt, hogy teljesítse vállalt kötelezettségét, és fogadjon be több ezer menekültet. Akkor a katalán fővárosban legalább 160 ezren demonstráltak, a szervezők becslései alapján viszont legalább 300 ezren voltak.

„Elég a kifogásokból, fogadjuk be őket most!” feliratokkal, sűrű sorokban vonultak fel az egyik főutcán, a Via Laietanán. A menet élén vonult fel Barcelona polgármestere, Ada Colau. A kisebbségben kormányzó konzervatív Néppárt (PP) kivételével a többi parlamenti tömörülés képviseltette magát a tömegmegmozduláson.

Barcelona nem csupán Katalónia fővárosa, hanem a szolidaritásnak, a kompromisszumoknak, az emberi jogok védelmének és a békének a városa is”

– mondta a demonstráción a polgármester.

A valóság ismét arcul csapta a liberálisokat

Csütörtökön délután egy furgon a turisták által kedvelt La Ramplas sugárúton a gyalogosok közé hajtott, ketten pedig egy étteremben ejtettek túszokat. Legalább 13-an meghaltak, tízen súlyosan sérültek. Egyes források szerint 50, mások szerint 80 további sérült van még.