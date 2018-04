Az évtized öngólja: saját magát buktathatta le Gyárfás

Gyárfás Tamás részletes vallomást tett és tagadta, hogy ő rendelte meg Fenyő János médiavállalkozó kivégzését. Az ügy furcsasága, hogy Gyárfás tavaly tett feljelentése nyomán foglalták le azt a hangfelvételt, amivel a sportvezetőt zsarolni próbálták, ám ez lehet az új bizonyíték, amelynek alapján a Nemzetközi Úszószövetség alelnökét meggyanúsították.

Fotó: MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Nagyon komoly bizonyítékok alapján, alapos megfontolás után gyanúsíthatták meg Gyárfás Tamást Fenyő János meggyilkolásának ügyében"

– nyilatkozta a Magyar Időknek Kovács Lajos nyugalmazott ezredes, az ORFK úgynevezett döglött ügyek osztályának egykori vezetője.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) azzal gyanúsítja a Nemzetközi Úszószövetség alelnökét, hogy 1998. február 11-ét megelőzően megbízta Portik Tamást, hogy ölesse meg Fenyő János médiamogult.

A lap szerint Gyárfást még tavaly zsarolták meg egy Fenyő-gyilkossággal kapcsolatos hangfelvétellel. A sportvezető feljelentést tett, és a hatóságoknak elmondta, hogy 2017 szeptemberében felkereste őt a lakásán egy ismeretlen férfi, és megfenyegette: később jelentkezni fog a követelésekkel, és amennyiben Gyárfás nem hajlandó teljesíteni ezeket, "tragédia történik". 2017. november 8-án egy olyan küldeményt dobtak a postaládájába, amely megerősítette a korábbi fenyegetést.

A rendőrök március 14-én zsarolás miatt el is fogták Imrich K.-t, aki kapcsolatban állt Jozef Roháccsal, Fenyő gyilkosával, valamint annak családjával.

Az előkerült hangfelvétel, amely Gyárfásra nézve súlyosan terhelő lehet, Szlovákiából került elő. Ezt az NNI szerezte meg, mégpedig úgy, hogy miután egy másik ügyben meggyanúsították Portik Tamást – Jozef Rohác közvetlen megbízóját –, megkérték a szlovák hatóságokat, hogy kutassák át a Rohác család házát. Itt bukkantak rá a 14 éve készült felvételre, amelyen Portik és Gyárfás beszélget a Fenyő-gyilkosságról. (Stefan Rohác egyébként a Hír TV kérdésére tagadta, hogy bármit is lefoglaltak volna tőlük.)

Az ügyben van egy közvetett bizonyíték, amely szintén Gyárfás bűnösségére utalhat. A nyomozók annak idején négy olyan személyt azonosítottak, akiknek a leginkább érdekében állt Fenyő meggyilkoltatása. Közülük Gyárfás volt az egyetlen, akinek voltak alvilági kapcsolatai. Mint ismert, Gyárfás jóban volt Portik Tamással, valamint Tasnádi Péterrel is, akik mindketten saját bűnszervezeteiket irányították.

Létezhet egy másik felvétel is – számol be róla a Pestisrácok.hu. Erről a Vadrózsa étteremben esett szó a 2008-as Portik-Laborc-találkozó előtt. (Az Energol Rt. igazgatója kétszer is találkozott Laborc Sándorral, a Gyurcsány-kormány Nemzetbiztonsági Hivatalának főigazgatójával. Az egyik találkozó a Vadrózsa étteremben volt, 2008-ban.) Vajtó Lajos, a Nemzeti Lóverseny Kft. korábbi vezetője, a találkozó szervezője elmesélte Laborcnak és társának, hogy abban a pillanatban, ahogy a rádió hírt adott a Margit utcai merényletről, ő volt az első, aki megnevezte „a producert”, aki a gyilkosság hátterében állhat. Fenyő ugyanis két nappal a halála előtt elmondta Vajtónak, hogy késhegyig menő vitája van Gyárfással és ellenfelére nézve terhelő dokumentumokat mutatott be, amiket Vajtónak kellett volna megszellőztetni. Vajtó arra is utalt a találkozón, hogy létezik olyan hangfelvétel, „ami önmagáért beszél”.