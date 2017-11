Amerikai lap: ellentmondásos az amerikai külügynek a vidéki sajtó felé tett felajánlása

Montgomery nemcsak a Twitteren, hanem egy terjedelmes cikkben is azzal az amerikai külügy által indított kezdeményezéssel foglalkozik, mely szerint akár 200 millió forint értékben támogatnák a tengerentúlról az általuk "vidékinek" nevezett, ám valójában kormánykritikus, ellenzéki sajtót. Elmondása szerint

Írásában kiemeli, hogy a kezdeményezés bejelentője, David J. Kostelancik ideiglenes magyarországi ügyvivő (aki egyébként mindent megtesz annak érdekében, hogy André Goodfriend hasonmásaként szítsa a feszültséget Budapesten – a szerk.) eleve nem tartozik Trump kedvencei közé, miután nyilvánosan kritizálta a saját elnökét.

Montgomery emellett a Twitterén felteszi azt a költői kérdést, miszerint

Hungary says U.S. State Dept's decision to pump $700k into rural (opposition?) radio ahead of an election year is interference. 1. Is this a @realDonaldTrump-approved use of American taxes? 2. Can you imagine the establishment heart attack if Russia pumped 700k into U.S. radio? https://t.co/n0rxQLMBLD