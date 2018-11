Amerikai egyetem: diszkrimináció, ha felkészültség alapján veszik fel az embereket

A jövő májusi európai parlamenti választások eredményeként a jobboldal térnyerése várható, és Angela Merkel CDU-elnöki utódlásáért folyó versenyben is a jobboldali jelölt győzelmére lehet számítani - mondta el a 888.hu-nak nyilatkozó Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő szerint Merkel bukása a kancellár migrációs politikájának kudarca miatt következett be, és ugyanezen ok miatt várható Németországban is a jobboldal előretörése a következő választásokon.