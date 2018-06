Amerikából érkezik az ellenzék nyár eleji pofonja

Orbán Viktor néhai tanácsadójának, Arthur J. Finkelsteinnek a jó barátja érkezik a jövő héten Budapestre, hogy betöltse pozícióját az Egyesült Államok magyarországi nagyköveteként.

Június 22-én, jövő pénteken érkezik Budapestre az Egyesült Államok magyarországi nagykövete, David B. Cornstein – jelentette be a budapesti amerikai nagykövetség kedden a Facebook-oldalán. Úgy fogalmaztak, David B. Cornstein nagykövet izgatottan várja, hogy elkezdhesse munkáját Magyarországon, és tovább erősíthesse az amerikai-magyar kapcsolatokat.

Korábban beszámoltunk róla, hogy februárban jelent meg a washingtoni Fehér Ház honlapján, hogy Donald Trump amerikai elnök David B. Cornstein New York-i üzletembert szeretné az Egyesült Államok magyarországi nagykövetének jelölni.

Jó nagy pofon ez a hazai és nemzetközi liberálisoknak

Nemcsak azért, mert ezzel bizonyára lezárul a korábban az Obama-érából táplálkozó, André Goodfriend, később Colleen Bell fémjelezte demokrata szarkavarás – melynek része volt az utólag totális kamunak bizonyuló kitiltási botrány is –, hanem azért is, mert Trump amerikai elnök nem egy hivatásos demokráciaféltőt küld Budapestre, hanem Orbán Viktor néhai tanácsadójának, Arthur Finkelsteinnek a barátját.

Amit érdemes tudni Cornsteinről, az nem más, mint hogy 78 éves, New York-i üzletember, ékszerkereskedő. Nagyszülei apai ágon Oroszországból, anyai ágon pedig Magyarországról emigráltak az USA-ba. Amikor Cornstein tizenhat évvel ezelőtt New York-i számvevői pozícióra hajtott, Donald Trump és Arthur Finkelstein is támogatta.

Az új amerikai nagykövet tehát Trump bizalmasa.