A rendőrség feladta: Amszterdamban eljön a pokol az éj beálltával

Trump ezúttal igazán berágott a Demokrata Pártra. Történt ugyanis, hogy a múlt héten a demokraták megakasztották a republikánusok azon javaslatát, hogy a határvédelemben jeleskedő Bevándorlási- és Vámügyi Hatóságnak (ICE) elismerjék a munkáját. Mindez egy szimbolikus gesztus lett volna. A javaslatot azért terjesztették be, mert több demokrata is azzal kampányolt a közelmúltban, hogy megszüntetnék az ICE-t. Trump azonban emelte a tétet és akár nagyobb kockázatot is vállalna, hogy végre egy normális bevándorlási törvénye legyen Amerikának és a fal is felépülhessen.