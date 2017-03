A píszí jegyében kötelező 'férfierőszak' tantárgy jönne a svéd egyetemeken

Interjút adott az Indexnek Gyucsány legnagyobb magyarországi propagandistája

Az Index interjút közölt a függetlenobjektív Mészáros Antóniával, aki a "BBC-nél tanulta meg a kiegyensúlyozott tájékoztatás alapelveit, amelyeket itthon a köztévének is képviselnie kellene, de nem teszi" - mondta ki Sixx az ítéletet. Mészáros erről a független, objektív hozzáállásról többször is beszélt az interjúban. A műsorvezető hölgy magyarországi karrierje akkor indult be igazán, amikor leforgatta az Egy válság vágóképei című, "dokumentarista stílusú" műsort, amely a gyurcsányi propaganda hazai magasiskolája. A pletykák szerint a film láttán még Gyurcsány közvetlen kollégái is csak fogták a fejüket.