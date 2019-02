A Figyelő megszerezte a Momentum Mozgalom fő pénzügyérének lemondó nyilatkozatát. Döbbenet.

A Momentum Mozgalom orrára január közepén koppintott az Állam Számvevőszék (ÁSZ)

A pártok gazdálkodása felett őrködő szervezet számos kifogást emelt azzal kapcsolatban, ahogy a Momentum a kampánypénzekkel elszámolni próbált.

Mi is megnéztük a Momentum elszámolását, és bizony voltak benne furcsaságok. A párt tisztába tehette volna az elszámolását azzal, hogy közzéteszi kampányszámláit. Ezt meg is tették, de nem volt benne köszönet. A Magyar Idők számos hibát és problémát tárt fel, például hiányoztak az üzemanyag-elszámolások. Az is kiderült, hogy a momentumos politikusok közvetlen környezetében is jól jártak páran a kampánypénzek elköltése során.

Ezzel párhuzamosan a Momentum megindította szánalmas lázadását az ÁSZ ellen. Diktatúrázva, gyalázkodva, ahogy a baloldaltól már megszokhattuk. Persze hamar kiderült, hogy szó sincs semmi ilyesmiről, a Momentum egyszerűen nem akarta vállalni a felelősséget a zavaros pénzköltések miatt.

A Figyelő számolt be arról először, hogy a Momentum pénzügyi vezetője lemondott a különböző szabálytalanságok miatt. A lap most meg is szerezte a lemondó nyilatkozatot.

Győrffy Zoltán, a a Momentum Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának (PEB) elnöke a következő szöveget küldte el Fekete-Győr Andrásnak.

"Kedves András,

szeretném bejelenteni döntésemet, miszerint azonnali hatállyal lemondok a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságbeli tagságomról. Az elmúlt napok történései sajnos meggyőztek, hogy a Momentum vezetése nem érett egy teljes pénzügyi átvilágítására, a közelmúltban elkövetett hibákkal való szembenézésre és azok kijavítására.

Ezen kívül úgy érzem, a PEB teljesen független és eredményes működésének feltételei nem adottak pillanatnyilag. Szeretném leszögezni, hogy a Figyelő felé történt szivárogtatás, amellyel hírbe hoztak, nem hozzám kötődik, mivel az ott megjelent információ több mint fele számomra is ismeretlen volt, viszont arra büszke vagyok, hogy egyik beszállítónk tulajdonosi köréhez legalább a sajtóval egyidőben jutottam el a kisebb-nagyobb késéssel történő adatszolgáltatás és némely dokumentum elérhetetlensége ellenére is. A PEB ma esti, illetve holnapi közleményében szeretném az aláírás módosítását kérni a PEB megmaradó két tagjára, mivel azzal nem tudok teljes mértékben azonosulni. Szeretném megköszönni a Küldöttgyűlésnek az eddigi bizalmat, és igény esetén természetesen készen állok beszámolni eddigi munkámról.

Üdvözlettel,

Győrffy Zoltán"

A levelet a Figyelő szerint a Momentum teljes elnöksége megkapta, így Fekete-Győr András elnök, továbbá Cseh Katalin is, akinek a családjához köthető vállalkozás is jócskán részesült megrendelésben a Momentumtól a kampány idején.