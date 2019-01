A migrációt elutasító pártok kerülhetnek többségbe az Európai Parlamentben

Az ukrajnai háborúban az Iszlám Állam volt harcosai is részt vesznek

A The Times magazin egy olyan riportcikket közölt, amely szerint az ukránok oldalán harcoló csecsen katonák közül többen is elismerték, hogy korábban az Iszlám Állam dzsihadista harcosai voltak, Irakban és Szíriában kaptak katonai kiképzést, illetve ott részt vettek a harcokban is.