A legtöbb brit megelégelte a feminizmust

LONDON, 13:25

Egy friss kutatás szerint a férfiak és a nők is egyetértenek abban, hogy a feminizmus már túl messzire ment.

Nagy-Britanniában végzett kutatást a Sky News, amelyben a férfiak és nők helyzetét vizsgálták, az eredményeket pedig a nemzetközi nőnapon tették közzé.

A kutatásból kiderül, hogy a megkérdezettek 67 százaléka megelégelte a mai modern feminizmust: 40 százalék úgy nyilatkozott, hogy a feminizmus már túl messzire ment, 27 százalék pedig azt vallotta, hogy minden kitűzött célját elérte az ideológia.

Ami talán a meglepetés erejével hathat, az nem más, minthogy a nők döntő többsége, azaz 61 százaléka is egyetért azzal, hogy a feminizmus manapság már átmegy egy határon. A válaszadók harmada, 33 százaléka vélekedett úgy, hogy a feminista ideológiára még mindig szükség van.

További érdekesség, hogy a „feminista” jelző erős hatást gyakorol a szociális interakciókra is.

A nők 15 százaléka kisebb valószínűséggel randizik olyan férfival, aki feministának vallja magát. A férfiaknál ez az arány 20 százalékra ugrik, és mindössze két százalékuk válaszolta azt, hogy randizna feministával.

A feminista ideológia ettől függetlenül óriási hatást gyakorol a brit társadalomra. A férfiak 25 százaléka ügyel arra, hogy nehogy szexistának bélyegezzék viselkedése miatt, további 26 százalék pedig azt mondta, megváltozott viselkedésük a feminizmus miatt.

A kutatás rámutatott arra is, hogy a britek 70 százaléka úgy gondolja, hogy az országban többet fizetnek férfiaknak, mint nőknek – annak ellenére, hogy ezt az ország törvénykezése megtiltja, és az úgynevezett „bérkülönbözet” többek között annak tudható be, hogy nők és férfiak más munkaköröket töltenek be.