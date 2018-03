A Facebook a pedofília érzékenyítésébe kezdett

LONDON, 11:08

A legnagyobb közösségi oldal belevetette magát a pedofília propagálásába.

Angol felhasználóktól a következőt kérdezték meg: engedélyeznék-e azt, hogy valaki egy kiskorú lánytól szexuális tartalmú képet kérjen a közösségi oldalon.

Tehát kellene-e támogatni a pedofíliát vagy sem?

Még a liberális The Guardian is szörnyülködve tette közzé az amerikai liberalizmus szimbólumának számító Facebook kérdőívét, amelyben burkolt érzékenyítő propagandát is tolnak a szilícium-völgyi hipszterlibsik.

A felhasználóknak két kérdésre kellett válaszolniuk:

1. Abban a világban, amelyben te írod a Facebook irányelveit, mit tennél abban az esetben, ha egy felnőtt férfi privát üzenetben szexuális tartalmú képet kérne egy 14 éves lánytól?

Négy lehetőség közül választhattak:

Ezeket a képeket engedélyezni kellene a Facebookon, engem nem zavar ezek látványa.

Ezek a képek legyenek nyilvánosak, de én nem akarom látni őket.

Senki számára ne legyen lehetséges az ilyen tartalmak elérése a Facebookon.

Nem szeretnék ezzel a témával foglalkozni.

2. Kell-e szabályozni a fenti esetet?

A Facebook maga döntsön ezekről.

Külső szakértők döntsenek.

A közösségi oldal közössége szavazással döntsön.

Nincsenek ötleteim.

Mondanunk sem kell, de a Facebook "kérdőíve" elég nagy felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában, aminek következtében le is állították a projektet. Majd sűrű bocsánatkérések közepette kijelentették, hogy nem a pedofília népszerűsítése volt a céljuk. Csupán jobbá szerették volna tenni a közösségi oldalt.

A liberálisok hadilábon állnak a pedofíliával

Az 1970-es években a német baloldaliak és zöldek értelmiségi bugyraiban fogalmazódott meg a gyerekek „szexuális felszabadítását” célul kitűző program. A progresszió, az európaiság és a haladó szellem jegyében már akkor új együttélési formákat és normákat próbálgattak. Voltak olyan közösségek, ahol a párok a gyerekek előtt éltek nemi életet, ráadásul esetenként őket is bevonták a játékokba. Ez a botrány 2014-ben rázta meg a liberális oldalt, akkor egy Matthias Griese nevű politikus – aki kamaszként egy ilyen kommunában élt – a Welt am Sonntagban elmondta, hogy pettingezésért és tapizásért édesség, zsebpénz és pornómagazin járt ajándékba.

A zöldpárt egy történészcsoportot kért meg, hogy tárják fel a szervezet sötét múltját, és hát izgalmas dolgok is kiderültek a liberalizmus fellegvárának számító német baloldalról. Többek között az is, hogy Jürgen Trittin, a Zöldek listavezetője 1981-ben önkormányzati képviselőként egy olyan programhoz adta a nevét, mely szerint büntetlenséget kellene biztosítani azon felnőttek számára, akik erőszakmentesen létesítettek szexuális kapcsolatot gyerekekkel.

A német liberálisok pedofilügyeinek megértéséért érdemes elolvasni ezt a bejegyzést , de a neten óriási az irodalma.

A vérfertőzés és a nekrofília legalizálásáért küzdenek a svéd liberális fiatalok

A LUF liberális ifjúsági szervezet engedélyeztetné, hogy szexuális célokra bárki felajánlhassa a saját holttestét. A szervezet elnöke megszüntetné a testvérek közötti szexuális kapcsolat kriminalizálását is, mondván, nem lehet büntetni valamit csak azért, mert undorító.