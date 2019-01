A CNN visszautasította a szakértőt, aki nem az ő álláspontját tolta volna

A San Diegó-i tévé szerint a CNN felkérte őket, hogy tolmácsolják a helyiek véleményét Donald Trump amerikai elnök határvédelmi faláról. Majd amikor elkészült a tévé riportja, amely szerint "a fal működne", inkább mégsem játszották be az anyagot – írta az esetről a Washington Times.

Az ügyben Mike McKinnon, a helyi – vicces nevű – KUSI-TV tulajdonosa közleményt adott ki. Ebben kifejti, hogy a CNN felhívta a KUSI szerkesztőségét csütörtök reggel és arra kérték őket, hogy küldjenek nekik egy anyagot, amelyen az egyik riporterük körbejárja a falat övező vitát, valamint a kormányzati leállás témáját.

– írta a tulajdonos.

– olvasható a közleményben. A tulajdonos kifejti, hogy a határőrök szerint a fal segítene megakadályozni az illegális bevándorlást, a drogok és a fegyverek beáramlását az Egyesült Államokban és ezt a számok is bizonyítják.

Thursday morning, @CNN called the KUSI Newsroom asking if a reporter could give them a local view of the debate surrounding the border wall and government shutdown. After we informed them about our past reports, they declined to hear from us.



More info: https://t.co/RX4mB6EdNE pic.twitter.com/r0SAvWxFIm