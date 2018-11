A britek mindent megtesznek a muszlimokért, ezért elutasították egy keresztény nő menedékkérelmét

A keresztény nő, Asia Bibi megpróbáltatásai akkor kezdődtek, amikor a Pakisztánban élő muszlim közösség azt kezdte el kifogásolni, hogy ugyanabból a vízellátóból iszik, amiből ők. A muszlimok többször tisztátalannak nevezték és megpróbálták áttéríteni az iszlám vallásra, amit a nő elutasított.

Pár nappal később a terület szélsőséges imámja istenkáromlással vádolta meg, majd a muszlim közösség ismét megpróbálta áttéríteni őt, amit már erőszakos fellépés is kísért, botokkal, szandáljaikkal verték a keresztény nőt, de Asia Bibi ennek ellenére sem tért át az iszlámra.

Az erőszakos muszlim banda a helyi bíróságon vádat emelt a nő ellen, a félórás meghallgatás után a nőre halálbüntetést szabtak ki, amit végül a legfelsőbb bíróság visszavont és mérsékelték azt nyolc év börtönbüntetésre, amit magánzárkában kellett eltöltenie.

Dhimmitude: Britain Turns Away Pakistani Christian to Appease ‘Sections of the Community’, Islamist Terrorists https://t.co/xtBjC8hiFT