USB-kártyákkal csalta el Biden a választást Pennsylvaniában?

Nagyjából 120 ezer voks jogszerűségét kérdőjelezi meg az amerikai haditengerészet korábbi parancsnokának vallomása.

Miközben a baloldali média mindent elkövet annak érdekében, hogy eltusolja azokat az alsó hangon kétes eseményeket, amelyek felvetik a választási csalás gyanúját az Egyesült Államokban, Donald Trump és ügyvédcsapata nem hátrál meg, továbbra is zajlanak a perek.

Szerdán a pennsylvaniai Gettysburg városában Gregory Stenstrom járult a bíróság elé, akinek a vallomása egy sor új kérdést vet fel.

Stenstrom, aki az amerikai haditengerészet parancsoka volt korábban megfigyelőként dolgozott a választás napján Delaware megyében. A veterán katona most az informatika területén dolgozik.

Állítása szerint 47 USB-kártyának veszett nyoma, amelyeket november 3-án használtak a szavazás során és elmondása szerint 120 ezer szavazat jogszerűsége kérdőjelezhető meg.

Személyesen láttam, hogy az USB-kártyákat a szavazógép-raktár felügyelője többször is feltöltötte a szavazógépekbe. Ezt a személyt nem figyelik, nem része annak a folyamatnak, amelyet láthatok, és egy zacskónyi USB-vel jár – fogalmazott.



Expert witness to the election fraud, Greg Stenstrom gives testimony of witnessing 24-30 USB cards being used to insert 50,000 votes in Pennsylvania!

This is not normal, they denied they did it, but as of today, 47 USB cards from PA election are missing. pic.twitter.com/8UTBs5Fsnk — Bruce Porter, Jr. (@NetworksManager) November 26, 2020

Stenstrom állítása szerint a kártyákat felhasználhatták illegális szavazatok hozzáadásához az állami szavazatszámlálásnál – és azt is állította, hogy nem lehetett normálisan ellenőrizni, hogy a szavazatszámlálók miként kezelték a szavazólapokat.

PENNSYLVANIA🚨 „So we have 100k-120k ballots in question. If the democrats had followed there own procedures which they created they could exonerate themselves. But they can't do that. So if you can't certify 100k out of 300k votes --- then you can't certify Delaware county.”🔻 pic.twitter.com/Ht89Lm8Efz — Kanekoa (@KanekoaTheGreat) November 25, 2020

Stenstrom azt is elmondta a bíróságon, hogy értesítette a hatóságokat a szavazólap nem megfelelő kezelésével kapcsolatban, azonban senki sem csinált semmit.

Szó szerint könyörögtem a hatóságoknál, hogy vegyék le az igazságügyi bizonyítékokat a számítógépekről. Ez egy egyszerű folyamat. Nem kellett volna több, mint egy óra, hogy mind az 5 gépet átvilágítsák. Ezt soha nem tették meg kifogásaim ellenére, és ez három hete történt

– mondta.



PENNSYLVANIA🚨 „I literally begged multiple law enforcement agencies to go get the forensic evidence from the computers. It's a simple process. It wouldn't have taken more than an hour to image all 5 machines. That was never done despite my objections & that was 3 weeks ago.”🔻 pic.twitter.com/Yeqm6h5lFU — Kanekoa (@KanekoaTheGreat) November 25, 2020

Pennsylvaniában Joe Biden alig több mint 80 ezer szavazattal győzte le Donald Trumpot.