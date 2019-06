Újabban már az is rasszizmus, ha a fehér férfiak nem akarnak maguknak fekete párt választani

Nagy-Britanniában egy tévéműsor kapcsán került elő ez a téma, döbbenetes felvetésekkel.

Magyarországon is léteznek, léteztek a brit Love Island című műsorhoz hasonló tévés játékok. A szabályokat részletesebben nem is érdemes tárgyalni, a műsor lényege, hogy egy szigeten összeeresztenek fiatal férfiakat és nőket, ahol különböző játékokkal vegyítve a sikeresebb férfiak választhatnak maguknak nőt, akivel aztán együtt alhatnak, vagy éppen mást csinálhatnak: korábban csak azért érte kritika a show-t, mert egy napos ismeretség után szexeltek benne a párok, miközben sok fiatal is nézi a műsort.

Idén aztán ezt a bárgyú műsort is elérte a pc-véleményterror ökle.

Történt ugyanis, hogy a fehér (vagy kevert etnikumú, ahogyan a Daily Mail cikke fogalmaz, „mixed race”) férfiak nem választottak maguknak fekete partnert. Erre nem a műsor idei kiírásában szereplő egyetlen néger nő hívta fel a figyelmet, hanem a tavalyi szériában helyet kapó Samira Mighty – aki az első fekete volt a műsorban, ám egyszer sem választották őt. Most úgy érzi, újra kell élnie a tavalyi kínokat, amiért idén Yewande Biala hasonlóan járt.

A műsor tavalyi szereplői, középen Samira.Fotó: ITV

Samira Mighty egy interjúban arról panaszkodik, hogy ő egyértelműen csak „kvótanéger” volt a sorozatban, azaz csak azért szerepelhetett benne, mert fekete, azért, hogy ne vádolják rasszizmussal a Love Island készítőit.

Senki nem akart engem választani, mindenkinek a fehér, szőke, nagymellű nők tetszettek

– panaszkodik.

Hozzáteszi, hogy szerinte bosszantó, hogy 2019-ben ilyen jellegű szeparatizmus előfordulhat emberek között a bőrszínük alapján.

Az idei kiírásban egyébként egy fekete és két „kevert” férfi is szerepelt, de ők is a fehér nőket preferálták az eddigi adásokban.

Hogy történhetett ez? Valakinek ki kellene állnia Yewande mellett!

– fogalmazott Mighty, aki szerint felháborító, hogy az belefér az ITV-nél, hogy valaki a „szőkéket szereti”, de az nem, hogy valaki a „fekete nőket kedveli”.

Bár a cikk elején felmerül, hogy az emberek ízlése talán nem minősíthető rasszizmusnak, Samira következtetése az, hogy a brit társadalom máig tele van leplezett rasszizmussal.

Reméljük, azért nem lesz kötelező a fehéreknek fekete nőket választani ahhoz, hogy ne tartsák őket rasszistának.