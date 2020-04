Pénzbüntetéssel igyekeznek otthonmaradásra késztetni a németeket

Csaknem valamennyi német tartományban frissítették a szabálysértési bírságok katalógusát a koronavírus-járvány miatt, így súlyos pénzbüntetésre számíthatnak a kijárási korlátozások megszegői. Az intézkedések egyelőre hatásosak, a regisztrált fertőzöttek száma a szombati adatok szerint is viszonylag lassan emelkedik.

A fegyelmezés egyre fontosabb válságkezelő eszköz Németországban. A tartományi rangú fővárosban, Berlinben például fejenként 500 eurós (183 ezer forint) bírságot is kiszabhatnak, ha nem közös háztartásban élők két főnél nagyobb csoportban gyülekeznek közterületen, és nem engedelmeskednek a csoport feloszlatására utasító rendőröknek. Schleswig-Holstein kormánya pedig kitiltott mindenkit, akinek nincs állandó lakóhelye a tartományban, illetve 500 eurós büntetéssel sújtja az illegális határátlépést.

Különösen nagy a szigor Bajorországban, ahol a legtöbb fertőzést regisztrálták. A tartományi kormány rendelkezései szerint nem is szabálysértés, hanem bűncselekmény a lakóhely elhagyása hivatalosan elrendelt karantén idején, és akár öt év szabadságvesztésre ítélhetik azokat, akik a járványlassító korlátozásokat áthágva megfertőznek másokat.

A korlátozások egyelőre hatásosak. Ezt mutatja az is, hogy 1-re csökkent az úgynevezett reprodukciós ráta (R0 érték), amely azt jelzi, hogy egy fertőzött átlagosan mennyi embernek adja tovább a vírust. Az utóbbi hetekben ez az arány az 5-öt, néha a 7-et is elérte, de az eddigi csökkenés még nem elég. A járvány akkor hagy alább, ha az R0 érték tartósan 1 alatt van, és akkor is csak lassan – fejtette ki pénteki tájékoztatóján Lothar Wieler, a Robert Koch országos járványügyi intézet (RKI) vezetője.

Az amerikai Johns Hopkins Egyetem szombat délelőtti adatai szerint Németországban 91159 ember hordozza bizonyítottan az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), ami 6365 esettel (7,5 százalékkal) több az egy nappal korábbi 84794-nél. Németország így továbbra is a negyedik helyen áll az igazolt fertőzöttek száma alapján összeállított országlistán, az Egyesült Államok, Olaszország és Spanyolország után.

A vírus okozta betegség (Covid-19) halálos áldozatainak száma 1107-ről 1275-re emelkedett. A betegségből 24575 igazolt fertőzött lábalt ki, szemben az egy nappal korábbi 22440-nel.

A Die Zeit című hetilap hírportálján közölt számítás szerint a regisztrált fertőzöttek számának duplázódási ideje 9 napra emelkedett a pénteken számított 8 napról. A szövetségi kormány szerint az egészségügyi ellátórendszer teljesítőképességének megőrzéséhez a 14 nap körüli szintre kell emelni a duplázódási időt, mert két hét a súlyos betegek átlagos kezelési ideje.