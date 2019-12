Minden rendben Párizsban, csak olyan kevés fehér gyerek jelent meg a Nike promóforgatásán, hogy oda kellett néhányat photoshoppolni a képre

A Nike nemsokára piacra dob egy új kollekciót „Bondy Dreams” néven, a kollekcióhoz pedig egy kampányt is útnak engedtek december elején. Az új termékek arca Kylian Mbappé francia focista lett.

A kampányvideó leforgatásához a Nike egy párizsi stadiont bérelt ki, ahol statiszta gyerekeknek tartott edzést a fiatal focista, a probléma pedig itt kezdődött.

A forgatásra ugyanis valószínűleg egyetlenegy fehér gyerek sem érkezett, a cég így valószínűleg kénytelen volt néhány fehér gyereket odaphotoshoppolni a plakátra.

Az interneten terjedő hírt egyelőre nem cáfolta vagy erősítette meg a cég, de a plakát alapján valóban gyanús az ügy, mivel ugyanazon – egyetlen fő – fehér kislány félig kitakart arca különböző méretekben ötször is megjelenik a tömegben.

There is so few white kids in France that NIKE photoshopped their last campaign to add some.

French soccer player Kylian M'bappe launched his new brand with NIKE in Paris.

Problem : there is not a single white kid. So NIKE was forced to add some whites with Photoshop. pic.twitter.com/AjQkejx7Mt

— Mark Jones (@markL201) December 14, 2019