Megszavazták a rendőrség eltörlését, napi 4500 dollárért védi őket egy magáncég

A minneapolisi városi tanács korábban megszavazta a rendőrség felszámolását, majd ugyanazon a napon felfogadtak egy magán biztonsági céget a saját védelmükre, ami napi (!) 4500 amerikai dollárért védi a tanács tagjait.

Természetesen az adófizetők pénzéből fizetik a privát céget.

Mostanáig legalább 63 ezer dollárba került a rendőrök „bérlése”, amire az állítólagosan őket ért fenyegetések miatt volt szükség. A 12 tagú tanácsból hármat fenyegettek meg a szavazás óta az elmondásuk szerint, de a minneapolisi rendőrség szóvivője szerint hozzájuk ilyen panasz, bejelentés nem érkezett.

Security for me but not for thee. Three members of the Minneapolis City Council who voted to eliminate the local police force are being protected by a private security detail that costs taxpayers $4,500 a day.