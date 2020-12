Megint szeparatista zónát alakított ki a BLM és az Antifa, most Portlandben

Sajtóbeszámolók szerint két radikális baloldali szervezet, a Black Lives Matter (BLM) és az Antifa Portlandben, a seattle-i, júniusban létező Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ)/Capitol Hill Organized Protest (CHOP) mintájára „kikiáltott„ egy anarchista-szeparatista zónát, amelynek területe folyamatosan bővül. A rendőrök velük szemben már két alkalommal is felléptek, nem sok sikerrel.

Minden egy illegális lakásfoglalással kezdődött – tudósított az Origo.hu.

A Post Millennial és a New York Post információi alapján a radikális baloldali aktivisták – köztük a Kinney család – már hónapok óta elfoglalták az Oregon állambeli Portland északi részén, a Mississippi sugárút egyik, „vörös házként” emlegetett épületét és a közvetlen környékét, de eddig a hétig zavartalanul tartózkodhattak ott.

Since September, people have been protesting the eviction of a Black & Indigenous family from their home in Portland. Activists put up a 24/7 eviction blockade around the Red House on Mississippi. Today, Mayor Wheeler threatened them with police violence. https://t.co/8wHSReHncO pic.twitter.com/iDsqE3oSay — pdx law grrrl (@pdxlawgrrrl) December 9, 2020



Kedd hajnalban – egy bírősági végzésnak eleget téve –

a helyi rendőrség megpróbálta visszafoglalni a „vörös házat” az illegális házfoglalóktól, a lakók azonban ellenálltak.

A rendőrség letartóztatott egy erőszakos radikális baloldali aktivistát, akinek lőfegyvere volt. A többiek – a Kinney család tagjaival együtt – viszont elmenekültek, és a különböző közösségi oldalakon az épülethez hívták a portlandi radikális baloldali szimpatizánsokat, akik szerdán közösen „visszafoglalták” a rendőrség által lezárt, de őrizetlenül hagyott „vörös házat” – írták.

Még aznap kikiáltották a júniusban, Seattle-ben létező Capitol Hill Autonomous Zone (CHAZ)/Capitol Hill Organized Protest (CHOP) mintájára a saját anarchista-szeparatista zónájukat, amit rendőrmentesnek nyilvánítottak.

Sign: “Fascism is capitalism in decay” Some antifa are calling their Portland street occupation the “Red House Autonomous Zone,” or RHAZ. The “Red House” is the name given to a property being illegally occupied by squatters & far-left extremists. pic.twitter.com/t4epsl9pXS — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 9, 2020



A nagyjából 100 radikális baloldali aktivista barikádokat emelt a „vörös ház” és más, környékbeli, de üresen álló épületek elé, illetve az utcára is.

Fotó: AFP/2020 Getty Images/Nathan Howard

A rendőrökkel összecsapott a radikális baloldal,

A hatóságoknak ideiglenesen sikerült ugyan megtisztítaniuk a környéket a szélsőségesektől, de a „vörös házat” nem tudták visszafoglalni.

A randalírozók közül 13 személyt tartóztattak le, akiknek lőfegyverük volt.

On ground at Mississippi Ave Red House in NE Portland. The occupational protesters have fortified the area in response to this morning's attempted eviction operation by MCSO & PPB. Construction continues. #portlandprotest #PDXprotests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EpOo87szYy — #EndSARS (@naija2021) December 9, 2020



Portland rendőrfőnöke, Chuck Lovell először kedden, majd szerdán is felszólította a házfoglalókat, hogy hagyják el az épületet, eredménytelenül.

Portland Police chief: “We are aware of the stockpile of weapons and the presence of firearms.” Chief Lovell asks those at the Portland antifa autonomous zone to voluntarily leave & put down their weapons. #PortlandRiots pic.twitter.com/zVJajW0nuw — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 10, 2020

A város demokrata polgármestere, Ted Wheeler pedig „minden törvényes eszközt engedélyezett a hatóságoknak az anarchista, szeparatista zóna felszámolására”.

Csütörtökre a radikális baloldaliak már 258 ezer dollár (nagyjából 75,5 millió Forint) adományt gyűjtöttek össze, és hallani sem akarnak a „vörös ház” elhagyásáról.

Egyébként azt a hamis látszatot keltik, mintha csak a Kinney család részére gyűjtenének, akik szintén illegálisan élnek ott – írta a lap.

The far-left fundraiser promoted by BLM-antifa for the people squatting at the Red House has raised over $258,000. When police finally raided the house earlier this week, they found a stockpile of weapons & firearms. In response, antifa retook the house & made an autonomous zone. pic.twitter.com/RbDv04UmwB — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 11, 2020



Két aktivista elégette azt a táblát, amelyre felírták Andy Ngo, a konzervatív Post Millennial újságírójának a nevét.

“One, two, three, f— Andy Ngo!” Antifa write my name on a sign & set it on fire inside the Portland autonomous zone. Dustin Ferreira asks if someone has a milkshake, referencing how after antifa beat me last year, they threw shakes at my bleeding face. pic.twitter.com/xk4uWyrzO1 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 11, 2020



Időközben kibővült az anarchista-szeparatista zóna, a szélsőségesek több környékbeli épületet is elfoglaltak,

a terület „határán” pedig fegyveres ellenőrzést vezettek be – írták.

The antifa Red House autonomous zone continues to grow as it is now in its fourth day. Militants continue to build new border check points further and further out to buffer the area. The zone is now three blocks long. Graphic: Oregonian pic.twitter.com/ND86ZXjrld — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 11, 2020



Ugyan a Kinney család folyamatosan hangoztatja, hogy nincs hova menniük, a legfrissebb információk szerint alig néhány kilométerre a helyszíntől van még egy ingatlanuk, amely már 1996 óta a birtokukban van. Ennek ellenére már közel 300 ezer dollárt gyűjtöttek a becsapott követőiktől hotelszobákra és eldobható telefonokra.