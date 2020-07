Már több fertőzött van a cseheknél, mint az első hullám alatt bármikor

A párt először megosztatta az összes tagszervezettel az általános és egyenlő szavazás eltörlését felvető Facebook-posztot, majd miután rájöttek, hogy ebből hatalmas balhé is lehet, eszeveszettül próbálták eltüntetni a nyomokat. Most pedig egymásra mutogatnak, sokan a tagságuk felfüggesztését is belengették. Megkérték a tagokat, hogy nyilvánosan ilyeneket többet ne.