Már Biden sem felel meg a radikális baloldalnak | VIDEÓ

Az elnökválasztás után sem csitultak a kedélyek az Egyesült Államokban, ahol továbbra is komoly zavargások vannak.

A hétvégén Portlandben ismét utcára vonultak az Antifa és a radikális baloldal képviselői. Az erőszak ezúttal sem maradt el, a rendőrök több embert őrizetbe vettek, könnygázzal oszlatták a tömeget.

Federal agents from DHS & ICE made another bullrush several blocks down the street & effected another arrest. One agent deployed Teargas on the 5-10 protesters remaining in the vicinity. No unlawful assembly was declared. #PortlandProtest #PDXprotests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/5TbzyTTr6U

— Justin Yau (@PDocumentarians) November 8, 2020