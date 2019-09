Klímaterroristák több mint 40 luxusautót vertek szét

A szeptemberben megrendezésre kerülő, patinás Frankfurti Autószalont megerősített biztonsági készültség keretében tartják meg, miután néhány nappal ezelőtt szélsőbaloldali klímaterroristák több mint 40 kiállított luxusautót rongáltak meg.

A randalírozás egy Frankfurttól nem messze található városban, Kronbergben történt. A károkozást magára is vállalta egy szélsőbaloldali, „klímaaktivizmussal” foglalkozó csoport, a Rocks in the Gearbox. A rendőrség szerint a kronbergi autókereskedésben több tucatnyi luxusautóban tettek jelentős kárt, főképpen

Jaguar, Land Rover és Aston Martin típusokban.

Mindez arra sarkallta a Frankfurti Autószalon rendezőit, hogy nagy mértékben növelje a biztonsági készültséget az esemény előtt. Ugyanakkor felhívták az odalátogatók figyelmét, hogy a rendezvényre való bejutás az átlagosnál hosszabb ideig fog tartani, hiszen a biztonsági pontok miatt elkerülhetetlen lesz a torlódás.