Kezd Európába is begyűrűzni az amerikai erőszakhullám

Napok óta tartanak az erőszakos zavargások az Egyesült Államokban, és úgy tűnik, hogy Európa sem ússza meg szárazon.

Tegnap este Londonban rendezett megmozdulást a Black Lives Matter (BLM) nevű szervezet.

A George Floyd halála miatt rendezett szimpátiatüntetés a Hyde Parkban vette kezdetét, a részvevők innen vonultak át a brit parlamenthez, illetve a Downing Streetre, a miniszterelnöki rezidencia elé.

A rendezvényen feltűnt a Csillagok háborúja egyik színésze is. John Boyega egy rövid beszédet tartott, amelyben többek között arra kérte a részvevőket, hogy amennyire csak lehet, maradjanak békések.

John Boyega speaking facts at the #HydeParkProtest ...the force is strong in this one! pic.twitter.com/li8laaz3xx

A tüntetők azonban nem hallgattak a filmsztárra, a résztvevők nekimentek a rendőröknek.

A megvadult tüntetők összeverekedtek a rendőrökkel, és a felállított kordonokon is áttörtek a miniszterelnök rezidenciájánál. Mindez úgy történt, hogy az épületben Boris Johnson épp sajtótájékoztatót tartott a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.

Violence erupts at 'Black Lives Matter' protest in Central London. Scuffles broke out during the march, outside Downing Street. Licence: https://t.co/KHLOtLM014 @MailOnlineVideo @SunVideo @nypost BlackLivesMatter #LDNBLM #JusticeForGeorgeFloyd #riots2020 #BlackLivesMatterUK pic.twitter.com/PXEmroaM2e

A felbőszült tüntetők a rendőröket különböző tárgyakkal dobálták meg.

📺 | Police officers are now being attacked at today's illegal #BlackLivesMatter protest in London.

This unlawful gathering should have been shut down immediately! Prosecute the organisers and get the scum attacking our police officers off our streets! pic.twitter.com/u8UmOy2W4R

— Leave.EU (@LeaveEUOfficial) June 3, 2020