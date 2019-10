Jobbegyenes Oroszországból: Vlagyimir Putyin is kiosztotta Greta Thunberget

Bumm!

Vlagyimir Putyin szerint az „iskolai klímasztrájkok” mozgalmát elindító 16 éves Greta Thunberg egy kedves, ám rosszul tájékozott tinédzser. Egy szerdai, moszkvai konferencián az orosz elnök ezt a jótanácsot küldte a svéd „klímaharcosnak”:

Menj el, és magyarázd meg a fejlődő országoknak, hogy miért éljenek szegénységben, s ne úgy, mint Svédországban.

Miközben a honi és a nemzetközi sajtó liberális fele Greta Thunberg múlt heti, az ENSZ klímacsúcsán elmondott „Hogy volt merszed?” beszédéről áradozik, a konzervatív American Thinker c. lap szerint a „klímaharcos” egy 1992-es klímavédelmi felszólalásból meríthetett inspirációt. A német Deutsche Welle még egy videót is készített arról, mekkora is a hasonlóság Greta Thunberg és a kanadai Severn Cullis-Suzuki 27 évvel ezelőtti beszéde között.