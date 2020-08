Ízelítőt kapnak abból, hogy milyen lesz a rendőrmentes társadalom

Mint ismeretes, az Egyesült Államokon végigsöprő zavargáshullám Minneapolis városából indult el, ahol egy rendőr megölte George Floydot. Az esetet követően a városban elsőként közölték, hogy felszámolják a rendőrséget, de ha nem is szüntetik meg teljesen, legalábbis átgondolják annak működését.

Jelen pillanatban ott tartanak a folyamatok, hogy a rendfenntartó szervek tippeket adnak az embereknek arra az esetre, ha találkoznának a rendbontókkal.

Minneapolis 3. kerületét sújtotta leginkább az erőszakhullám, itt történt az is, hogy az erőszakos csőcselék miatt a rendőröknek el kellett hagyniuk a helyi kapitányság épületét még május végén. A városrészben elszabadult a pokol, a bűnözés embertelen méreteket öltött, csak júliusban 20 autólopás történt és 100 rablásról érkezett bejelentés. A rendőség tájékoztatása szerint előfordult, hogy az áldozatokat bántalmazták, vagy épp fegyvert fogtak rá.

A július 28-án közzétett levél szerint a rendőrség többek között azt tanácsolja, hogy

Here's the not cropped, unmarked version of that message pic.twitter.com/Dpf1nqRknc

— Kyle Hooten (@KyleHooten2) August 1, 2020