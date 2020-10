Hunter Biden laptopja

A botrány, mely romba döntheti Joe Biden elnöki álmait.

Hunter Biden sötét múltjának bizonyos részleteiről már tudott a közvélemény, így Joe Biden a kampánya során hivatkozhatott arra, hogy fia ügyes-bajos dolgainak már nincs hírértékük. Állíthatta azt, hogy ugyan Hunternek voltak kétes ügyei, de azokhoz neki semmi köze. A Joe Bident nyíltan támogató média számára ennyi is elég volt ahhoz, hogy ne beszéljenek fia botrányairól. Most azonban robbant a bomba.

Október 14-én, egy szerdai napon bombaként robbant a The New York Post leleplező cikke, mely bizonyította Joe Biden személyes érintettségét Hunter Biden korrupciós ügyeiben, és újabb kellemetlen részletek derültek ki a demokrata elnökjelölt fiának magánéletéről is.

Az ügy hátterében egy laptop áll, melyet Hunter Biden 2019-ben adott le egy Delaware állambeli számítógépszervizben, majd soha nem jelentkezett érte. A szerviz tulajdonosa, John Paul Mac Isaac hiába kereste Hunter Bident többször is, nem jelentkezett, hogy megfizesse a szervizdíjat, és átvegye a megjavított gépet. 90 nap elteltével a laptop tulajdonjoga Isaacra szállt, aki átnézte a tartalmát.

Amikor rájött, mi van nála, állítása szerint megrémült, és azonnal az FBI-hoz fordult.

A Szövetségi Nyomozóiroda hamarosan lefoglalta a gépet, de csak azután, hogy Isaac lementette a merevlemez tartalmát. A szerviztulajdonos hiába várt hírt arról, hogy mire jutott az FBI az általa szolgáltatott bizonyítékkal, látszólag semmi sem történt. Ezután Isaac Rudy Giulianihoz fordult. Giuliani, aki leginkább arról híres, hogy 2001. szeptember 11-én ő volt New York polgármestere, és igen jól helytállt a terrortámadás idején, ma Donald Trump személyes ügyvédje. Giulianiról közismert, hogy sürgeti a nyomozást Hunter Biden ukrajnai ügyeivel kapcsolatban, és bizony az Isaac birtokába került laptop tele volt az erre vonatkozó üzleti levelezéssel. Giuliani az anyag egy részét átadta a The New York Postnak, mely október 14-én megírta a témában az első cikkét.

A botrány folyamatban van, és nap mint nap érkeznek új hírek a laptop tartalmáról. Most, a hitelesség és a rövidség okán, csak olyan példákat hozunk, melyeket az eredeti újságtól függetlenül a Fox News és más médiumok is meg tudtak erősíteni. Rögtön az első nyilvánosságra került e-mail aláássa Joe Biden gyakran ismételgetett védekezését, miszerint ő semmit sem tud vagy tudott Hunter Biden üzleti ügyeiről. Az e-mail t a Burisma Holding ukrán energetikai cég (lásd ITT ) harmadik számú vezetője írta, és köszönetet mond benne Hunternek, amiért megszervezett egy személyes találkozót Joe Bidennel. Egy másik e-mailben a Burisma vezérkara arra kérte Hunter Bident, hogy vesse latba befolyását annak érdekében, hogy „magas rangú amerikai döntéshozók fejezzék ki pozitív véleményüket a cégről”. Azt is leírták, miért: „a cél, hogy az ukrán hatóságok lezárjanak minden, a Burisma vezetője ellen folyamatban lévő nyomozást és/vagy ügyet”. A 2014-es „Majdan-forradalom” után az USA befolyása jelentősen megnőtt Ukrajnában. Ne kerteljünk:

lényegében átvették az irányítást a volt szovjet tagköztársaság felett.

Mint előző cikkünkben írtuk, Ukrajna legfőbb ügyésze nyomozott a Burisma után. Mindaddig, amíg Joe Biden ki nem kényszerítette a távozását, mindössze pár héttel a fenti e-mail születése után.

Egy harmadik e-mail , ezúttal már Hunter Biden kínai ügyeivel kapcsolatban, azt részletezi, milyen díjazást kaphat Hunter Biden „közvetítői” tevékenysége nyomán. Ebben az üzenetben az áll, hogy az ifjabb Biden egy létrehozandó új cég elnöki vagy alelnöki pozíciójára számíthat, és 20 százalékos részesedésre a vállalat saját tőkéjéből. Ami a legérdekesebb: Hunter saját részesedése mellett további 10 százalék fölött gyakorolt volna ellenőrzést mint a „nagy fiú” képviselője. A Fox megerősítette, hogy az ominózus „nagy fiú” nem más, mint Joe Biden. Van a fenti példákon kívül is több hátborzongató anyag, de ennyi elég, hogy megértsük, mennyire káros mindez az idősebb Biden számára.

Azonban a legkárosabb talán mégsem maga a botrány, hanem az, ahogyan a Biden-párti amerikai médiafősodor, a techóriások és az FBI reagált a hírekre. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy mindenki előtt lelepleződtek mint a Biden-kampány támogatói és Donald Trump elszánt politikai ellenfelei, akik minden eszközzel igyekeznek meggátolni az elnök újraválasztását. A Twitter és a Facebook nemes egyszerűséggel megpróbálta cenzúrázni az eredeti hírt. A Twitter blokkolta a The New York Post hozzáférését saját profiljukhoz. E sorok írásakor az újság még mindig nem kapta vissza a fiókja feletti ellenőrzést. Mind a Twitter, mind a Facebook letiltotta a hírre utaló linkek megosztását, nem csupán publikus felületeiken, de a magánbeszélgetésekre szolgáló üzenetközvetítő rendszereikben is. Az amerikai liberális sajtó kezdetben úgy döntött, semmit sem ír a laptopbotrányról, majd mikor ez tarthatatlanná vált, az egészet orosz dezinformációnak nevezték. Odáig mentek el, hogy azt terjesztik Rudy Giulianiról, hogy orosz ügynök. Az „újságírók” lelkesen üdvözölték a digitális cenzúrát, és kiközösítik összes olyan kollégájukat, akik lényegi kérdéseket mernek feltenni a botránnyal kapcsolatban. Mindez azonban visszafelé sült el, hiszen az amerikaiak túlnyomó többségéhez eljutott a botrány híre, a baloldali sajtó és a techóriások összehangolt szabotázsakciója ellenére is. Bár nyilván sok Biden-szavazó szeretné azt hinni, hogy orosz propagandáról van szó, az amerikai országos hírszerzési igazgató, John Ratcliffe minden ilyen találgatást eloszlatott amikor megerősítette : az amerikai hírszerzés egyetlen szervezete sem tud olyan információról, amely arra utalna, hogy orosz titkosszolgálati akcióról lenne szó.

Az FBI viselkedése pedig teljesen érthetetlen. Hivatalosan még a laptoppal kapcsolatos nyomozás tényét sem hajlandók elismerni, és az egyetlen idevágó nyilatkozatuk az, hogy „semmit nem fűznek hozzá az országos hírszerzési igazgató szavaihoz”. Nemcsak azért felháborító mindez, mert saját papírjaik és bírósági feljegyzések bizonyítják azt a tényt, hogy Hunter Biden számítógépe náluk van, hanem azért is, mert már a Trump elnök elleni alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) idején is náluk volt a komputer – és emlékezzünk, az eljárás fókuszában az állt, hogy Trump elnök megkérte Zelenszkij ukrán elnököt, járjon utána a Biden család ukrán ügyleteinek. Az FBI-nak kötelessége lett volna minden erre vonatkozó adatot a szenátus rendelkezésére bocsátani. Nem tette. Most sem válaszolnak, nemhogy a konzervatív sajtó, de a szenátorok és képviselők jogos kérdéseire sem. Itt nem mehetünk el szó nélkül a mellett, hogy a laptopon olyan képek és videók találhatók, melyeken Hunter Biden kokainozik, és prostituáltakkal múlatja az időt. Mindkettő természetesen köztörvényes bűncselekmény, és bárki, aki nem Joe Biden fia, évekre börtönbe kerülne, ha ilyen bizonyítékok szólnának ellene. Azonban az FBI nem tett semmit az ügyben. A Szövetségi Nyomozóiroda makacs hallgatása most már tarthatatlan. Különösen annak tükrében, hogy egyik alkalmazottjuk – neve elhallgatását kérve – azt nyilatkozta az Associated Press hírügynökségnek, hogy az FBI azt vizsgálja, benne van-e az oroszok keze a laptopügyben. Ratcliffe határozott cáfolatának fényében ma már tudjuk: a névtelen FBI-os hazudott.

Fejétől bűzlik a hal, ahogy a latin mondás tartja. Joe Bidenen nyomot fog hagyni ez a botrány. Bár sokan már eldöntötték, kire fognak voksolni, és semmi sem másíthatja meg a döntésüket, lesznek olyan „puha” Biden-szavazók, akiket ez a botrány elbizonytalaníthat, a még hezitáló, bizonytalan választókra pedig egyértelműen hatással lesz. Három héttel a választás napja előtt Joe Biden még magabiztosan, több mint 10 százalékponttal vezetett a közvélemény-kutatások szerint, ma az előnye jelentősen csökkent. Ha hiszünk abban, hogy Trump szavazói rejtőzködő magatartást tanúsítanak, amikor a közvélemény-kutatók faggatják őket, könnyen lehet, hogy Trump már most vezet.