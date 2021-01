Addig tagadta a rendőrség a tüntető nő agyonlövését, míg ez a videó elő nem került | VIDEÓ

Több jobboldali tüntetőt gyilkolt le tegnap a rendőrség egy este alatt, mint BLM-aktivistát hét hónap alatt, ebből mégis csupán egyet ismer el, azt is csak utólag.

A rendőrök a kongresszus épületének elfoglalása közben lelőttek egy Ashli Babbitt nevű San Diegóból származó nőt.

A rendőrség sokáig tagadta az esetet. Először csak elhallgatták, hogy halálos áldozata is van az ügynek, majd miután előkerült egy videó a földön fekvő nőről, amint ömlik a vér az orrából és a szájából, arra hivatkozva utasították el a vádat, hogy „nem egyértelmű, hogy a lövés milyen irányból érkezett”, arra célozva, hogy esetleg egy tüntetőtárs lőhette meg véletlenül a nőt.

Egy azóta napvilágra került videón viszont egyértelműen látszik, hogy melyik rendőr húzta meg a ravaszt:

Amint az is látszik, hogy:

A rendőr egyértelműen nem volt életveszélyben, több társával együtt volt, míg a nő fegyvertelenül és egyedül mászott volna át egy ajtón. Nem volt, illetve nem voltak beszorítva sem – a tüntetőkkel ellentétben, akiket addigra a rendőrség két oldalról közrefogott. Minden további nélkül hátrálhatott volna, kinyomhatta volna a nőt kézzel, arrébb mehetett volna egy folyosóval. Figyelmeztető lövést sem adott le.

Vessünk össze három esetet

Május végén George Floyd haláláról a mainstream sajtó úgy számolt be, mint rasszista indíttatásból elkövetett szándékos emberölésről. Ami történt, az egy durva, de előírásszerű intézkedés volt egy egyébként rajtakapott bűnözővel szemben, akiről utóbb kiderült, hogy már az incidens előtt fulladásra panaszkodott, több olyan drogot is találtak a szervezetében, amelyeknek a túladagolása fulladáshoz vezethet, ráadásul koronavírusos is volt.

Két hónappal később egy kisgyermekes édesanyát lőttek le BLM-aktivisták. Az anyuka társai közül valaki azt mondta egy csoport antifának, hogy „All Lives Matter”, azok pedig később visszatértek, azzal a szándékkal, hogy meggyilkolják a csoportot. Lesből lelőtték a nőt, majd elmenekültek, miután a párja elővette a fegyverét. A mainstream sajtó ezt úgy hozta le, mint egy sima rablásos ügyet egy rossz környéken.

Tegnap pedig a rendőrök meggyilkoltak négy konzervatív tüntetőt; egynek a megölését elismerték, de csak miután a felvételek előkerültek, három további személy esetében továbbra is ismeretlen egészségügyi okokra hivatkoznak. A mainstream média szerint tehát véletlen hiba volt a rendőr részéről, hárman pedig misztikus módon egyszer csak összeestek a tüntetésen, majd meghaltak. Azon a tüntetésen, amely szerintük csak néhány tucat embert mozgatott meg.

Vajon ez vár ránk is 2022-ben?