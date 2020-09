Egy fodrászattal háborúzik Nancy Pelosi

A demokrata párti házelnök fényképe – amelyet az üzlet biztonsági kamerája rögzített – egy héttel az elkészülte után került nyilvánosságra, bejárta az amerikai médiát, és erőteljes bírálatokat váltott ki. Donald Trump republikánus párti elnök is reagált rá a Twitteren.

Pelosi San Franciscóban járt fodrásznál, miközben a városban minden fodrászatnak és kozmetikának kötelezően zárva kell tartania. A város polgármestere a szépészeti szalonoknak szeptember elsejétől engedélyezte a szabadtéri, de szigorúan korlátozott számú kliensek számára végzett munkát. A nyilvánosságra került fénykép azonban augusztus 31-én készült, ráadásul Pelosi az üzletben látható szájmaszk nélkül.

This is @SpeakerPelosi

She wants to keep your businesses locked down, but she also wants to get her hair done.

She won’t let you go to work but she doesn’t care because she’s getting paid.

She wants to force you to wear a mask, but she doesn’t wear one.

Noticing a pattern? pic.twitter.com/fSEc8vlKeY

— Benny (@bennyjohnson) September 1, 2020