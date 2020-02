Drogterjesztésért elítélt fekete rapperbűnözővel fotózkodott Greta Thunberg

Összenő, ami összetartozik.

Nemrég újabb tüntetést tartott Stockholmban a Fridays for Future nevű mozgalom. Az esemény során Greta Thunberg két rapperrel is megosztotta a színpadot, egyikük most szabadult kétéves börtönbüntetéséből – írta meg a Mandiner külföldi források alapján.

1.Cuz arról is híres, hogy klipjeiben mindig maszkot visel, és nem fedi fel a valódi nevét.

A fekete rapperbűnöző közös képet is posztolt Greta Thunberggel „váratlan barátság” címmel.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon En oväntad vänskap ☘️🎸 @gretathunberg 1.CUZ (@1.cuz) által megosztott bejegyzés, Febr 14., 2020, időpont: 7:38 (PST időzóna szerint)

A Fridays for Future mozgalom koordinátora, Isabelle Axelsson megvédte a vitát kiváltó fotózkodást, mondván, hogy olyan személyeket keresnek, akik szélesíteni tudják mozgalmuk elérését.

Az internet népe azonban nem teljesen osztja ezt a véleményt, sokan felháborodtak azon, hogy Greta Thunberg egy drogdílerrel jópofizott.